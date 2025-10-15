بدون رفع اشغالگری مسئله فلسطین حل نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدمتعهد به اوگاندا سفر کرده است، صبح امروز، چهارشنبه، ضمن شرکت در نشست عمومی این اجلاس، مواضع کشورمان را طی یک سخنرانی تبیین کرد.
وزیر امور خارجه با تأکید بر ضرورت پاسداشت اصول بنیادین جنبش عدمتعهد بهویژه اصل حق تعیین سرنوشت ملتها، احترام به اصول و اهداف منشور ملل متحد، منع توسل به زور و محکومیت اقدامات قهرآمیز یکجانبه، خواستار تقویت همبستگی و اتحاد کشورهای در حال توسعه برای مقابله با چالشها و تهدیدهای فزاینده ناشی از یکجانبهگرایی و سیطرهجویی برخی قدرتها شد.
وزیر امور خارجه با اشاره به هجمه جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در خرداد ماه گذشته، این اقدام را مصداق روشن قانونشکنی و یاغیگری این دو رژیم دانست و درباره تداوم تهدیدات از ناحیه آنها علیه صلح و امنیت جهانی هشدار داد.
عراقچی سوءاستفاده سه کشور اروپایی را از سازوکار حل اختلاف برجام و شورای امنیت سازمان ملل برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت علیه ایران، که با مخالفت چند عضو شورای امنیت از جمله دو عضو دائم این شورا مواجه شد، اقدامی غیرقانونی خواند که نمیتواند واجد آثار حقوقی باشد.
وزیر امور خارجه با یادآوری موعد انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مفاد آن در رابطه با موضوع هستهای ایران در روز ۲۶ مهر ۱۴۰۴، خواستار مخالفت کشورهای عضو جنبش عدمتعهد با سوءاستفاده از نهادهای بینالمللی بهویژه شورای امنیت سازمان ملل برای باجگیری و اعمال فشار بر کشورهای در حال توسعه شد.
عراقچی همچنین تصریح کرد که با توجه به عدم صلاحیت سه کشور اروپایی در توسل به سازوکار حل اختلاف برجام، محرز بودن سوءنیت آنها و نیز مخالفت صریح دو عضو دائم شورای امنیت با این حرکت سه کشور اروپایی، ادعای آمریکا و سه کشور اروپایی مبنی بر بازگشت قطعنامههای لغوشده شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ بهموجب برجام، باطل است و بنابراین نباید از سوی کشورها واجد اثر حقوقی شناخته شود.
وزیر امور خارجه موضوع فلسطین را یکی از مهمترین مسائل بینالمللی خواند که حل آن بدون رفع علت اصلی آن یعنی اشغالگری و محرومیت ملت فلسطین از حق بنیادین تعیین سرنوشت ممکن نخواهد شد. عراقچی با تأکید بر حق مشروع و قانونی ملت فلسطین برای ادامه مبارزه جهت احقای حق تعیین سرنوشت، مسئولیت همه دولتها را در این خصوص متذکر شد و تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران از هر اقدامی برای توقف نسلکشی فلسطینیان، خروج اشغاگران از غزه، ارسال بدون مانع کمکهای انسانی و بازسازی غزه حمایت میکند و در عین حال مؤکداً بر لزوم پایان دادن به بیکیفری رژیم صهیونیستی و محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست تأکید میکند.
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت همبستگی و حمایت از کشورهای عضو جنبش عدمتعهد که در معرض اقدامات قهرآمیز یکجانبه و ظالمانه آمریکا قرار دارند، از جمله ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه، بلاروس و ایران تأکید کرد.
..............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما