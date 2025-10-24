به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا با هماهنگی تل‌آویو در حال تهیه پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای ارائه به شورای امنیت سازمان ملل متحد است که هدف آن تشکیل نیروی بین‌المللی جهت تثبیت امنیت در نوار غزه پس از پایان جنگ جاری است.

هدف از طرح آمریکایی: تشکیل نیروی بین‌المللی بدون محدودیت برای اسرائیل

این مقام که با رسانه‌های عبری‌زبان گفت‌وگو کرده، اظهار داشت که هدف از این اقدام، جلب حمایت بین‌المللی برای تشکیل این نیرو بدون اعمال شروط یا بندهایی است که ممکن است منجر به دخالت مستقیم شورای امنیت در مدیریت تحولات امنیتی در غزه شود.

وی افزود: «این قطعنامه قرار است به شورای امنیت ارائه شود، اما ما خواهان قطعنامه‌ای کلی و غیرالزام‌آور هستیم.»

نگرانی تل‌آویو از تبدیل طرح به مأموریت رسمی سازمان ملل

این مقام صهیونیستی هشدار داد که پس از ارائه طرح، ممکن است کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و بریتانیا تلاش کنند آن را به مأموریتی رسمی از سوی سازمان ملل تبدیل کرده و بندهایی را در آن بگنجانند که مورد نظر اسرائیل نیست؛ از جمله بندهایی که ماهیت نیروی پیشنهادی را تغییر داده و غزه را در چارچوب قطعنامه‌ای قرار دهد که آزادی عمل تل‌آویو را محدود کند.

وی همچنین ابراز نگرانی کرد که این قطعنامه ممکن است بر اساس ماده هفتم منشور سازمان ملل تنظیم شود؛ ماده‌ای که اجازه استفاده از نیروی نظامی را می‌دهد و اختیارات گسترده‌ای به شورای امنیت می‌بخشد. او گفت: «ماده هفتم ممکن است علیه ما عمل کند و شرایطی ایجاد کند که در آن هر حادثه‌ای در غزه به بحث در شورای امنیت کشیده شود. این موضوع آزادی عمل ما را محدود می‌کند و ما نمی‌خواهیم شاهد حضور نیروی رسمی حافظ صلح سازمان ملل در غزه باشیم.»

تفاهم گسترده واشنگتن و تل‌آویو درباره متن قطعنامه

این مقام صهیونیستی تأکید کرد که با وجود آنکه طرح هنوز به‌طور رسمی ارائه نشده، تفاهم گسترده‌ای میان واشنگتن و تل‌آویو درباره نحوه نگارش آن وجود دارد.

وی افزود: «این قطعنامه آمریکایی است، اما ما در تدوین آن مشارکت فعال خواهیم داشت. همه چیز در چارچوب هماهنگی و مشورت نزدیک انجام می‌شود. آمریکایی‌ها می‌خواهند سریع عمل کنند؛ آن‌ها به این قطعنامه برای تشکیل نیروی ثبات نیاز دارند و تحت فشار کشورهای عربی هستند که اعلام کرده‌اند تنها در صورتی نیرو اعزام خواهند کرد که قطعنامه‌ای از شورای امنیت صادر شود که به این اقدام مشروعیت بین‌المللی ببخشد.»

احتمال مشارکت کشورهای اسلامی؛ مخالفت تل‌آویو با رهبری اروپایی‌ها

بر اساس گزارش منابع دیپلماتیک، کشورهای اندونزی، جمهوری آذربایجان، امارات متحده عربی و مصر از جمله گزینه‌های مطرح برای مشارکت در این نیروی بین‌المللی هستند. با این حال، رژیم صهیونیستی خواهان آن است که کشورهای اروپایی، به‌ویژه فرانسه، رهبری این اقدام را برعهده نگیرند.

زمان‌بندی ارائه طرح به شورای امنیت

بر اساس برآوردها، دولت آمریکا قصد دارد این طرح را طی هفته‌های آینده به رأی‌گیری بگذارد تا چارچوب سیاسی و عملیاتی مرحله پس از جنگ در غزه را هرچه سریع‌تر تدوین کند.

