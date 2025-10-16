حامد کرزی: خیر پاکستان در این است که از تجاوزگری دست بردارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان حملات هوایی ارتش پاکستان به کابل و دیگر مناطق کشورش را محکوم کرد و از پاکستان خواست که اصول همسایگی را رعایت کند.
صفحه رسمی حامد کرزی در شبکه اجتماعی ایکس امروز (پنجشنبه ۲۴ مهر) نوشت: حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، حملات هوایی و زمینی پاکستان بر نقاط مختلف کشور را که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از هموطنان عزیز بهشمول زنان و کودکان شد، به شدیدترین الفاظ محکوم میکند و آن را تجاوز صریح بر قلمرو افغانستان و ناقض اصول و قواعد بین المللی میداند.
کرزی در ادامه با با ابراز تسلیت و غمشریکی با هموطنان داغدیده خود، بار دیگر تاکید کرد که «پاکستان با عواقب پالیسیهای/سیاستهای عاری از عقلانیت و عاقبت نیندیشانه خود دست به گریبان است و نمیتواند با حمله بر مردم افغانستان از آن رهایی یابد».
رئیس جمهور سابق افغانستان خطاب به پاکستان گفت: پاکستان باید بداند که مردم افغانستان در دفاع از خاک و وطن خود، متحد و یکصدا هستند.
حامد کرزی پیام خود را اینگونه به پایان رساند: خیر پاکستان در این است که از تجاوزگری دست بردارد و با بازنگری در پالیسیهای زیانبار خود، روابط دوستانه و متمدنانه مبتنی بر اصول همسایگی و موازین جهانی با افغانستان داشته باشد.
