بریتانیا علیه انسانیت / استخدام مزدوران کلمبیایی در بریتانیا برای جنگ در سودان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه گاردین در یک تحقیق اختصاصی، از دست داشتن شرکت‌های ثبت‌شده در بریتانیا در استخدام صدها مزدور کلمبیایی برای جنگیدن در کنار نیروهای پشتیبانی سریع در سودان، که متهم به جنایات جنگی و نسل‌کشی هستند، پرده برداشت.

این تحقیق که توسط مارک تاونسند انجام شد، یک آپارتمان کوچک در شمال لندن را به یک شبکه بین‌المللی استخدام مزدور که توسط افرادی اداره می‌شود که به دلیل نقششان در دامن زدن به جنگ جاری در سودان توسط ایالات متحده تحریم شده‌اند، مرتبط دانست.

این تحقیق نشان داد که این آپارتمان یک خوابه در خیابان کریتون در شمال لندن به یک شبکه فراملی از شرکت‌هایی که در استخدام گسترده مزدوران برای جنگیدن در سودان در کنار نیروهای شبه‌نظامی متهم به جنایات جنگی و نسل‌کشی بی‌شماری هستند، متصل است.

طبق تحقیقات، مزدوران کلمبیایی مستقیماً در حمله به الفاشر در دارفور در اواخر اکتبر دست داشتند، حمله‌ای که به دنبال آن درگیری‌های خونینی با تخمین کشته شدن هزاران نفر رخ داد، علاوه بر اتهامات تجاوز جمعی و کشتار سیستماتیک غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان.

این مزدوران علاوه بر نقش تعیین‌کننده‌شان در سقوط الفاشر و در جریان نبردها در منطقه کردوفان در مرز دارفور، نقش‌های اصلی در به‌کارگیری پهپادها، آموزش جنگجویان و حتی آموزش کودکان برای جنگیدن نیز ایفا کردند.

تحقیقات نشان داد که شرکت مرکزی در این پرونده که بعداً "زئوس گلوبال" نامگذاری شد، در شمال لندن با سرمایه محدود ثبت شده است. سوابق اداره شرکت‌های بریتانیا نشان می‌دهد که بنیانگذاران آن شهروندان کلمبیایی هستند که به عنوان ساکن بریتانیا طبقه‌بندی شده‌اند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هفته گذشته به دلیل استخدام مزدوران کلمبیایی برای جنگیدن برای نیروهای پشتیبانی سریع در سودان، تحریم‌هایی را علیه آنها اعمال کرد.

طبق اعلام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، مردی که در قلب شبکه استخدام کلمبیایی برای نیروهای پشتیبانی سریع قرار دارد، آلوارو آندرس کیخانو بکرا، شهروند بازنشسته کلمبیایی-ایتالیایی و افسر سابق ارتش کلمبیا ساکن امارات متحده عربی است.

وزارت خزانه‌داری، کیخانو را به ایفای نقش محوری در استخدام سربازان سابق کلمبیایی برای اعزام به سودان از طریق یک آژانس استخدام مستقر در بوگوتا که خود از بنیانگذاران آن بوده، متهم می‌کند. همسر او، کلودیا ویویانا اولیوروس فوررو، نیز به دلیل مالکیت و مدیریت این آژانس تحریم شد.

به طور مشابه، ایالات متحده، ماتئو آندرس دوکه بوترو، شهروند بازنشسته کلمبیایی-اسپانیایی، را به دلیل مدیریت شرکتی که متهم به مدیریت وجوه و حقوق و دستمزد برای شبکه‌ای است که جنگجویان کلمبیایی را استخدام می‌کند، تحریم کرد.

بیانیه وزارت خزانه‌داری نشان داد که شرکت‌های مستقر در ایالات متحده مرتبط با دوکه در طول سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نقل و انتقالات مالی متعددی به ارزش میلیون‌ها دلار آمریکا انجام داده‌اند.

در ۸ آوریل امسال، دوک و اولیوروس شرکتی را در شمال لندن به نام ODP۸ Ltd که بعداً به Zeuz Global تغییر نام داد، با سرمایه ۱۰۰۰۰ پوند تأسیس کردند.

تحقیقات تأیید کرد که این شرکت همچنان فعال است، اما بلافاصله پس از اعلام تحریم‌های ایالات متحده، آدرس خود را به مرکز لندن تغییر داد و از آدرس‌هایی مرتبط با هتل‌های لوکس استفاده کرد که هرگونه ارتباط با این شرکت را انکار می‌کردند و این امر سوالاتی را در مورد نظارت و شفافیت مطرح کرد.

تحقیقات گاردین به گزارشی که ماه گذشته توسط سازمان تحقیقاتی The Sentry منتشر شد، استناد کرد که بیان می‌کرد بازرگانان اماراتی که نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) را با جنگجویان کلمبیایی تأمین می‌کنند، با یک مقام عالی رتبه دولتی اماراتی مرتبط هستند. امارات متحده عربی قاطعانه این ادعاها را رد کرده است.

کارشناسان امور سودان و همچنین سازمان ملل متحد، نگرانی عمیق خود را در مورد توانایی افراد تحت تحریم‌های بین‌المللی برای تأسیس شرکت‌هایی در بریتانیا و استفاده از آنها به عنوان پوششی برای فعالیت‌های خطرناک ابراز کرده‌اند. آنها تأکید کردند که سهولت ثبت شرکت‌های بریتانیایی از نظر تاریخی آنها را به ابزاری برای معاملات تسلیحاتی و حمایت نظامی از نهادهای ممنوعه در سراسر جهان تبدیل کرده است.

این تحقیقات گزارش داد که دولت بریتانیا اخیراً رویه‌های سختگیرانه‌تری برای بررسی صلاحیت مدیران شرکت‌ها وضع کرده و تحریم‌هایی را علیه رهبران RSF اعمال کرده و درخواست خود را برای پایان فوری جنایات، حفاظت از غیرنظامیان و تضمین دسترسی بشردوستانه به سودان تکرار کرده است.

.................

پایان پیام