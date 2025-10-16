گیلان، پرچمدار حماسه و مقاومت در کنگره ۸۰۰۰ شهید شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «الیاس کوثری» روز چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۴۰۴ در آیین تجلیل از خادمان و نقش‌آفرینان دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان که در رشت برگزار شد، با یادآوری فضای دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان، با هنرنمایی نقش‌آفرینان زمان جنگ، آن روزها که رزمندگان با اراده، ایمان و معنویت کار می‌کردند، دوباره تداعی شد.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با قدردانی از فرماندهان، پیشکسوتان و خادمان شهدا افزود: انتقال تجربه از سوی پیشکسوتان، نقش مهمی در ارتقای کیفیت این رویداد ایفا کرد.

وی با اشاره به حضور خادمان شهدا، هنرمندان، نیروهای امنیتی و ارتش در این کنگره گفت: خدمت خالصانه و حضور مؤثر این نیروها جلوه‌ای از همدلی و تعهد در مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.

سردار کوثری اظهار کرد: هنرمندان با ایفای نقش‌های تأثیرگذار، فضای کنگره را زنده کردند و ارتش قهرمان نیز با اجرای نمایش‌های میدانی و اجلاسیه‌های متعدد طی هفت روز، به ارتقای سطح کیفی این رویداد کمک شایانی داشت.

وی افزود: نیروهای امنیتی و فراجا نیز تلاش گسترده‌ای در برقراری نظم داشتند و هر شب بین دو تا سه هزار خودرو ساماندهی می‌شد.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان، برنامه‌ریزی «از جز به کل» را از ویژگی‌های برجسته این کنگره دانست و خاطرنشان کرد: گیلان با مشارکت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در یادواره‌های شهدا، توانست جایگاه نخست کشور را در سال ۱۴۰۳ همچون سال‌های گذشته حفظ کند که بیانگر عظمت حرکت مردمی در این عرصه است.

وی با اشاره به اقدامات اجرایی هم‌زمان با این کنگره تصریح کرد: تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی با همکاری خیرین محلی و پایگاه‌های مردمی، و نیز ساخت و افتتاح واحدهای مسکونی برای محرومان، از جمله برنامه‌های شاخص در این راستا بود.

سردار کوثری با بیان اینکه گیلان برای نخستین‌بار اجلاسیه‌ها را از سطح شهرستان‌ها آغاز کرد، گفت: از ۱۷ شهرستان استان، ۹ شهرستان برنامه‌های کامل برگزار کردند و در ۸ شهرستان نیز مراسم پرده‌خوانی برگزار شد.

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان را از ویژگی‌های دیگر این کنگره دانست و افزود: گیلان تنها استانی بود که آموزش و اجرای زنده را در فضای بومی پیش برد و در بخش نمایش نیز از هنرمندان همان شهرستان‌ها استفاده کرد.

جانشین فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به شعار کنگره «گیلان، پرچمدار توحید، حماسه، مقاومت» گفت: این شعار بر اساس پیشینه مذهبی، فرهنگی و تاریخی استان انتخاب شد.

وی یادآور شد: گیلان از پیشروترین استان‌های کشور در عرصه پرچمداری و مبارزه است و سابقه مذهبی آن با مبارزات میرزا کوچک‌خان جنگلی علیه ظلم و استعمار، گواهی بر این پیشینه درخشان دارد.

سردار کوثری همچنین تأکید کرد: گیلان چهارمین استان کشور در اعزام رزمنده به جبهه‌های جنوب بود و با اعزام ۱۲۱ هزار رزمنده، تقدیم ۲۴ هزار جانباز و ۸ هزار شهید، نقش مهمی در دفاع مقدس ایفا کرد.

گفتنی است در این آیین، از خادمان شهدا و نقش‌آفرینان دومین کنگره ۸۰۰۰ شهید استان گیلان با حضور مسئولان ارشد استانی و شهرستانی تجلیل به‌عمل آمد.

