کمک به درخواست کننده کمک

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا: خانمی در همسایگی ما هست که نمیدانم واقعا نیازمند است یا نه؟ مدام هم طلب کمک میکند به نظرتان چه باید کرد؟
در نگاه اسلام، اصالت با اجتماع است و تلاش در جهت سلامت و سعادت جامعه از لوازم لاینفک این دیدگاه است. هرآنچه بتواند به فرد و بهتبع آن به اجتماع کمک کند مورد سفارش دین قرار گرفته است. دستور به انفاق و بخشش مال نیز در همین راستا تأکید شده و به مسلمانان و مؤمنان توصیه شده تا بهواسطه بخشیدن بخشی ازآنچه دارند گرهای از جامعه باز کنند.
«در فرهنگ و کاربردهای قرآنی هرگونه بخشش و در اختیار دیگری گذاشتن مال و غیرمال، از واجب و غیرواجب انفاق نامگرفته است». (۱) در قرآن و روایات به انفاق تأکید فراوان شده که نشانة ارزشمندی این عمل است. دلیل این تأکید آثار، فواید و کارکردهای این دستور الهی است.
زندگی اجتماعی، انسانها را ملزم به برقراری ارتباط با یکدیگر میکند. یکی از این قالبهای ارتباطی، موضوع همسایگی است. همسایه بودن و نزدیکی خانهها نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی را برای انسان تعریف میکند. قرآن میفرماید:
«و خدا را بپرستید! و هیچچیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر، نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید؛ زیرا خداوند، کسی را که متکبر و فخرفروش است، (و از ادای حقوق دیگران سرباز میزند)، دوست نمیدارد». (۲)
پرهیز از سوءظن
در نگاه اسلام لازم است تا گمان افراد به یکدیگر گمان نیکو باشد. بدین معنا که در تعاملات اجتماعی خویش بنا را بر درستی و صداقت بگذاریم و از هرگونه گمان بد همچون دروغگویی یا نفاق نسبت به دیگران اجتناب نماییم. خداوند متعال میفرماید:
«ای کسانی که ایمان آوردهاید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چراکه بعضی از گمانها گناه است». (۳)
این اصل در رابطه با درخواست کمک دیگران نیز موضوعیت دارد؛ یعنی اگر یقین به عدم نیاز افراد نداریم پس باید درخواست آنها مبنی بر نیاز را صادقانه تلقی کرده و در حد توان به آنها کمک کنیم.
حفظ عزتنفس
عزت مؤمن از کعبه بالاتر است و وقتی کسی بهواسطة شرایط زندگی و نیازمندی و درخواست از دیگران شأن خویش را خدشهدار میکند ما باید مراقب باشیم تا بیش از این شأنیت او بهعنوان یک انسان زیر سؤال نرود. به همین دلیل اگر توان کمکرسانی داریم نباید دریغ نماییم.
تحقیق غیرمستقیم
اگر راه برای تحقیق غیرمستقیم از دیگران وجود دارد میتوانید با تحقیق پیرامون وضعیت زندگی او نسبت به نیاز حقیقی همسایه آگاه شوید. البته در این مسیر بسیار مراقب حفظ آبروی مؤمن باشید. تحقیق نباید همراه با غیبت یا تجسس باشد.
تغییر نوع کمک
گاهی افراد صرفاً از ما درخواست پول دارند و ما هم یقین نداریم این پول را کجا خرج میکنند حالآنکه میتوانیم با تغییر نوع خدمت و کمک، انفاق مالی خود را جهتدار نماییم. بهعنوانمثال اگر فرزند محصل دارد میتوانیم در تهیه کیف و کتاب به او کمک کنیم. یا اگر در پرداخت قبوض مشکل دارد در این زمینه گرهگشا باشیم. گاهی حتی از طریق مهارتهایی که داریم میتوانیم خدمترسانی کنیم. متناسب با توان و مهارت خود میتوانید در امور زندگی به ایشان کمک نمایید.
تقسیم کمک بزرگ به کمکهای کوچکتر
اگر درخواستهای او زیاد است بهجای اینکه یکبار کمک بیشتری به او کنید و سایر دفعات عذرش را بخواهید، کمکهای خود را به بخشهای کوچکتر تقسیم کرده و در دفعات متعدد درخواست، نیاز او را تأمین کنید.
دعوت به تلاش
اگر میدانید درخواست کمک او بهگونهای است که خودش اهل کار و تلاش نیست و فقط قصدش سوءاستفاده است باید او را به پیداکردن کار و شغل و تلاش در جهت رفع موانع تشویق کنید.
نتیجهگیری:
در آموزههای اسلام انفاق و کمک به دیگران دارای ارزش و اهمیت است. مطابق آیات کریمه کسی که انفاق میکند عوضش را از خدا دریافت میکند و بلکه فزونتر ازآنچه که در راه خداداده است پس میگیرد. اگر در نیازمندی شخص فقیر تردید داریم نباید نسبت به خواست او بیتفاوت باشیم. در مواجهه با درخواستهای دیگران اصل اولیه حسنظن است و قطعاً حسنظن به معنی بیتدبیری و مجوز سوءاستفاده نیست.
پینوشتها
۱. «والانفاق قد یکون فی المال وفی غیره وقد یکون واجبا وتطوعا»، راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، دفتر نشر الکتاب، چاپ دوم، ۱۴۰۴ ق، ص ۵۰۲، ذیل کلمه نفق
۲. «وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا وَبِذِی الْقُرْبَیٰ وَالْیَتَامَیٰ وَالْمَسَاکِینِ وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَیٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ مَنْ کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا»، نساء، آیه ۳۶
۳. «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کثِیرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ»، حجرات آیه ۱۲
