روایات ناظر به نقش صبر در ایجاد آرامش اجتماعی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا : رهبر معظم انقلاب فرمودند: صبر و سکینه و ثبات مردمی در جامعه فراگیر شود؛ بر اساس این توصیه، مهمترین روایات ناظر به نقش صبر، سکینه و ثبات در ایجاد آرامش و پایداری اجتماعی کداماند تا بتوانیم در پیشبُرد این هدف بر مبنای روایات حرکت کنیم؟
بحران، باعث ایجاد اضطراب و نگرانی در جامعه میشود. یکی از بحرانهایی که همواره جوامع بشری را تهدید میکند، جنگ است. مقام معظم رهبری، یکی از دستورالعملهایی که برای ایجاد آرامش در جامعه بیان فرمودند، فراگیری صبر و ثبات مردمی است.
اکنون با توجه به فرمایش معظمله این سؤال مطرح میشود که چگونه صبر با ایجاد آرامش درونی، باعث تسکین سختیها و افزایش تابآوری در مقابل مشکلات گردیده و منجر به آرامش اجتماعی و ثبات مردمی میگردد. با بررسی روایات اهلبیت به تبیین نقش صبر در ایجاد ثبات و پایداری اجتماعی پرداخته میشود.
۱. نقش صبر در تقویت ایمان
یکی از کارکردهای صبر، تقویت ایمان است و تقویت ایمان، منجر به ایجاد آرامش میشود. به دو روایت ذیل دقت کنید:
«روزی امیر مؤمنان علیهالسلام هنگام ورود به مسجد، شخصی را دیدند که محزون و ماتمزده، درب مسجد نشستهاند، حضرت فرمودند: "مَا لَکَ؛ تو را چه شده است؟ " گفت: "یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُصِبْتُ بِأَبِی [وَ أُمِّی] وَ أَخِی وَ أَخْشَی أَنْ أَکُونَ قَدْ وَجِلْتُ؛ ای امیر مؤمنان! پدر، مادر و برادرم از دنیا رفتهاند! میترسم از ترس و اضطراب بمیرم! " امام علیهالسلام به او فرمودند: "عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ الصَّبْرِ تَقْدَمْ عَلَیْهِ غَداً وَ الصَّبْرُ فِی الْأُمُورِ بِمَنْزِلَهِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَإِذَا فَارَقَ الرَّأْسُ الْجَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ وَ إِذَا فَارَقَ الصَّبْرُ الْأُمُورَ فَسَدَتِ الْأُمُورُ؛ (۱) بر تو باد به تقوی نسبت به خدا و به صبر، تا فردا با تقوا و صبر پیش خداوند حاضر شوی! صبر در امور مانند سر است نسبت به بدن! همانگونه که اگر سر از بدن جدا شود، تن فاسد گردد اگر صبر در کارها نباشد، همه کارها فاسد گردد."»
بر اساس این روایت، جایگاه صبر نسبت به تقویت ایمان روشن است. بر اساس روایت دیگری، به نقش ایمان در آرامش بخشی به جامعه تصریح شده است.
امام صادق علیهالسلام:
«مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ إِیمَانِهِ أُنْساً یَسْکُنُ إِلَیْهِ حَتَّی لَوْ کَانَ عَلَی قُلَّهِ جَبَلٍ یَسْتَوْحِشُ إِلَی مَنْ خَالَفَه؛ (۲) هیچ مؤمنی نیست مگر آنکه خداوند ایمان را همدم و آرامشبخش او قرار میدهد، چنانچه اگر در قلّه کوهی هم باشد احساس تنهایی نمیکند.»
ابوحمزه ثمالی میگوید از امام باقر علیهالسلام درباره آیه شریفه «أَنْزَلَ السَّکِینَهَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ» سؤال کردم، فرمودند: «هُوَ الْإِیمَان.» (۳)
بنابراین هر چه ایمان در جامعه تقویت شود، آرامش بیشتری حاکم میشود و یکی از راهکارهای تقویت ایمان، صبر است.
۲. صبر و ایجاد شادکامی
یکی دیگر از اموری که باعث ایجاد سکینه در جامعه میگردد، شادکامی و نشاط است. هر آنچه بتواند شادکامی را تقویت نماید، در حقیقت آرامش را توسعه داده است. بر اساس روایتی از امام صادق علیهالسلام، صبر باعث شادکامی میگردد:
«کَمْ مِنْ صَبْرِ سَاعَهٍ قَدْ أَوْرَثَتْ فَرَحاً طَوِیلا؛ (۴) چهبسا ساعتی صبر، باعث شادکامی و نشاطی پایدار و طولانی میگردد.»
۳. نقش صبر در تحمل سختیها
اگر انسان باور داشته باشد که هیچیک از سختیها و فشارهایی که تحمل میکند، بدون اجر و مزد نیست، قدرت تحمل و تابآوری او بالا رفته، درنتیجه، آرامش بیشتری مییابد.
امام صادق علیهالسلام میفرماید:
«مَنِ ابْتُلِیَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ عَلَیْهِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَلْفِ شَهِیدٍ؛ (۵) اگر یکی از مؤمنین به بلایی مبتلا شود و بر آن صبر نماید، به او مانند اجر هزار شهید داده میشود.»
امیر المومنین علیهالسلام:
«إِنْ تَصْبِرُوا فَفِی اللَّهِ مِنْ کُلِّ مُصِیبَهٍ خَلَف؛ (۶) اگر صبر کنید، خداوند برای هر مصیبتی جانشینی (اجر و مزدی) قرار میدهد.»
۴. نقش صبر در کاهش مصیبت
یکی دیگر از اموری که باعث افزایش اضطراب و استرس در فرد و جامعه میشود، سنگینی مصیبت است. پس هر مقدار از عظمت و بزرگی مصیبت کاسته شود، از تنشها و تنیدگیهای آن کاسته میشود.
بر اساس روایات اهلبیت علیهمالسلام، یکی از کارکردهای صبر، کاهندگی مصائب است. ازاینرو به کاهش اضطراب منجر میشود. امام جواد علیهالسلام میفرمایند:
«الْمُصِیبَهُ لِلصَّابِرِ وَاحِدَهٌ وَ لِلْجَازِعِ اثْنَتَانِ؛ (۷) مصیبت برای کسی که صبر میکند یکی است، ولی برای کسی که صبر ننموده و همواره جزعوفزع میکند، دو برابر میشود.»
۵. نقش صبر در پیروزی بر دشمنان
یکی از اموری که در مواقع بحران و بهطور خاص در جنگها باعث افزایش اضطراب در جامعه میشود، شکست در برابر دشمن است. ازجمله کارآییهای صبر این است که پیروزی بر دشمن و همچنین فائق آمدن بر سختیها را تضمین میکند و باعث ایجاد آرامش و سکینه در جامعه میگردد. امام صادق علیهالسلام فرمودند:
«فَمَنْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یُقِرَّ اللَّهُ لَهُ عَیْنَهُ فِی أَعْدَائِهِ مَعَ مَا یَدَّخِرُ لَهُ فِی الْآخِرَه؛ (۸) کسی که صبر نماید و آن را بهحساب خداوند گذارد، از دنیا نمیرود تا خداوند چشمش را با شکست دشمنانش روشن نماید علاوهبر پاداشهایی که برای آخرت او ذخیره خواهد کرد.»
۶. نقش صبر در گرهگشایی از مشکلات
ازجمله کارکردهای صبر، گشودن گرههای زندگی است. با گشایش در کارها، آرامش و سکینه بر زندگی حاکم میشود امیر مؤمنان علیهالسلام فرمودند: «کَمْ یُفْتَحُ بِالصَّبْرِ مِنْ غَلَقٍ (۹)؛ چه بسیار گرههایی که با صبر، گشوده میشود.»
نتیجه:
با بررسی روایات اهلبیت علیهمالسلام این نتیجه حاصل میشود که رونق صبر و سکینه در جامعه باعث افزایش آرامش میگردد. ازاینرو مقام معظم رهبری برای ایجاد آرامش، پایداری اجتماعی و بالا رفتن تابآوری مردم، به فراگیری صبر و سکینه در جامعه توسعه نمودند. با تبیین نقش صبر در تقویت ایمان، نقش صبر در ایجاد شادکامی، نقش صبر در تحمل سختیها، نقش صبر در پیروزی بر دشمن و همچنین نقش آن در گرهگشایی از مشکلات، چگونگی کارکرد صبر در ایجاد پایداری اجتماعی روشن گردید.
پینوشتها:
