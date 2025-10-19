به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه زیست محیطی آراوا (Arava) هشدار داد: نوار غزه پس از نزدیک به دو سال جنگ در آستانه فروپاشی کامل زیستمحیطی قرار دارد و هزاران نفر از ساکنان آن از اعلام آتشبس به خانههای ویران شده خود بازگشتهاند.
آراوا در این گزارش تصریح کرد تقریباً ۶۹ درصد از زیرساختهای نوار غزه آسیب دیده و وخامت اوضاع محیط زیست تهدیدی علیه سلامت عمومی، امنیت غذایی و ثبات منطقهای را است.
آراوا افزود که بمباران شدید، اکوسیستمها را نابود کرده و تقریباً به طور کامل زمینهای کشاورزی و سیستمهای آبی را از بین برده و حدود دو میلیون نفر را در معرض یک بحران انسانی طولانی مدت قرار داده است.
