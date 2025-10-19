  1. صفحه اصلی
به گزارش موسسه بین‌المللی «آراوا»؛

غزه؛ در آستانه فروپاشی کامل زیست‌محیطی/ نابودی ۶۹ درصد از زیرساخت‌های غزه

۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۱
کد خبر: 1740266
منبع: خبرگزاری فارس
یک موسسه زیست محیطی تصریح کرد که ۹۳ درصد از خانوارها در غزه در حال حاضر با فقدان امنیت آبی دست به گریبان هستند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه زیست محیطی آراوا (Arava) هشدار داد: نوار غزه پس از نزدیک به دو سال جنگ در آستانه فروپاشی کامل زیست‌محیطی قرار دارد و هزاران نفر از ساکنان آن از اعلام آتش‌بس به خانه‌های ویران شده خود بازگشته‌اند.

آراوا در این گزارش تصریح کرد تقریباً ۶۹ درصد از زیرساخت‌های نوار غزه آسیب دیده و وخامت اوضاع محیط زیست تهدیدی علیه سلامت عمومی، امنیت غذایی و ثبات منطقه‌ای را است.

آراوا افزود که بمباران شدید، اکوسیستم‌ها را نابود کرده و تقریباً به طور کامل زمین‌های کشاورزی و سیستم‌های آبی را از بین برده و حدود دو میلیون نفر را در معرض یک بحران انسانی طولانی مدت قرار داده است.

