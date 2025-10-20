به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در آیین دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری ارتش که در دانشگاه افسری امام علی (علیهالسلام) و به صورت وبیناری در سایر دانشگاههای افسری ارتش برگزار شد، ضمن تبریک به دانشآموختگان، از آنان بهعنوان افسران جبهه مقاومت و فرماندهان آینده ارتش یاد کرد و خطاب به آنها اظهار داشت: دوران دانشجویی شما یک مقطع خاص و بینظیر بود؛ شما شاهد ایستادگی و پیروزی مقاومت متکی بر ایمان در مقابل زورگویان عالم با همه قدرت ظاهری بودید.
سرلشکر موسوی با بیان اینکه امروز دنیا به ایمان، اراده، شجاعت و همبستگی ایران به چشم احترام مینگرد و جهان قدرت مقاومت را باور کرده است، افزود: امروز فلسطین نام محبوب عالم و غزه اسطوره ایستادگی و مظهر پیروزی خون بر شمشیر است.
وی همچنین با اشاره به پیامدهای عملیات طوفانالاقصی، گفت: این عملیات، مبدأ اتفاقات بزرگ در منطقه و جهان بود. آمریکاییها و صهیونیستها که سالها با امپراتوری رسانهای، خود را حق به جانب نشان داده بودند، کاملاً رسوا و عریان شدند، چهره واقعی جنایتکارانه، خونریز و کودککش آنها بر همه جهانیان عیان و فلسطین که بهصورت کامل در حال فراموششدن بود به مسئله اول جهان تبدیل شد، فریاد حق و مظلومیت به گوش عالم رسید و باطل گرایان و زورگویان رسوا شدند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: امروز بدبینترین آدمها هم به این باور رسیدهاند که موضع انقلاب اسلامی ایران، موضع حق و اصولی است، اگر ندای دفاع از مظلومین و مستضعفان عالم سر میدهد، سمت درست تاریخ را انتخاب کرده است و اگر در مقابل قلدریها میایستد، نشانه خردورزی، عزت و استقلال اوست.
سرلشکر موسوی اظهار داشت: رژیم صهیونی با کمک آمریکا با حمله به ایران، خواست خود را از این مخمصه بیآبرویی و نفرت همگانی و ازهمگسیختگی داخلیاش نجات دهد؛ اما به سختی شکست خورد و با استیصال تقاضای آتشبس کردند.
وی با بیان اینکه امروز دشمنان میکوشند که شکست خود را در میدان رسانه و ذهنها جبران کنند، تصریح کرد: ما در معرکه جنگ شناختی تمامعیار قرار داریم؛ جنگی برای تغییر دستگاههای ذهنی، سامانههای ادراکی و باورها و امید مردم. آنچه که دشمنان با زور و قلدری و عملیات نظامی به دست نیاوردند، اکنون با تحریف، شایعه، عملیات روانی و تولید روایتهای جعلی دنبال میکنند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، هدف آنها را ضربهزدن به انسجام و وحدت ملی و تضعیف سنگر مقاومت کمنظیر ملت بزرگ ایران دانست و گفت: نیروهای مسلح باید سطح آمادگیهای خود را در بالاترین حد حفظ کنند و روز به روز ارتقاء دهند.
سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه رسانهها و نخبگان باید با تبیین درست واقعیتها و روشنگری، از تحریف و عملیات روانی دشمن پیشی گیرند، افزود: دانشگاهها و مراکز علمی نیز باید تحلیل و اندیشه تولید کنند؛ زیرا جنگ امروز صرفاً جنگ ابزارها و ساختارها نیست، بلکه جنگ معناها و روایتهاست و لازم است که مردم با آرامش، اعتماد و ایمان، سنگر مقاومت اجتماعی را همچنان مستحکم نگه دارند.
وی اظهار داشت: اگرچه دشمنان ما ذاتاً وحشی و متجاوز هستند، اما بعید است با این ضربهای که خوردند، دوباره قصد غلطی داشته باشند؛ اگر عاقل باشند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه با دقت تحرکات دشمنان را زیر نظر داریم، عنوان کرد: ما جنگطلب نیستیم؛ ولی آمادهایم، به قواعد قطع درگیری آگاهیم و فعلاً قصد اقدامی نداریم؛ اما اقدامات ما این بار کاملاً متفاوت خواهد بود.
سرلشکر موسوی ادامه داد: آنها به اعتراف خودشان ۱۵ سال برنامهریزی کردند، خود را تجهیز و آماده کردند، بارها طرحها را تمرین کردند، نفوذیهایشان را سازمان دادند، تجهیز و آماده کردند، به زعم خودشان بهترین زمان را انتخاب کردند و برنامه را با دقت اجرا کردند، اما با فرماندهی مقام معظم رهبری، با عنایت خداوند بزرگ، ملت بصیر و نیروهای مسلح شجاع این کشور سربلند به آنها سیلی فراموشنشدنی زدند.
وی با بیان اینکه آیندگان از این نسل و این ملت و فرزندان آنها در نیروهای مسلح به عظمت و افتخار یاد خواهند کرد، تأکید کرد: ملت ایران همانگونه که تا امروز همه موانع را پشت سر گذاشته است بر مشکلات فعلی نیز فائق خواهد آمد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همه شما را توصیه میکنم به ارتقاء معنویت، خودسازی، تقویت بنیه علمی، افزایش مهارتهای نظامی، فراگیری آموزشها، ورزیدگی جسمی، تابآوری روحی، خلاقیت و نوآوری، مجهزشدن به دانش روز برای پیروزی در عرصههای نبرد آینده و شناخت ریزهکاریهای جنگ شناختی و چگونگی ایستادن در مقابل آنها.
سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد: خداوند بزرگ را برای وجود مبارک مقام معظم رهبری هزاران هزار بار شکر و سپاسگزاریم و از درگاه ذات احدیت میخواهیم سایه این مرد بزرگ را بر سر حقطلبان عالم مستدام بدارد.
