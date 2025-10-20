  1. صفحه اصلی
مراسم تشییع شهید عبدالکریم الغماری در صنعا برگزار شد + تصاویر و ویدیو

۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۰
کد خبر: 1740641
سرلشکر الغماری و همراهانش در یکی از حملات تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی به صنعا پایتخت یمن به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر سرلشکر شهید محمد عبدالکریم الغماری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یمن، فرزند وی و همراهانش با حضور مسئولان دولتی و نظامی و مردم یمن در میدان السبعین شهر صنعا برگزار شد. 

سرلشکر الغماری و همراهانش در یکی از حملات تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی به صنعا به شهادت رسید.

سرلشکر یوسف المدانی به جانشینی وی منصوب شده و نیروهای مسلح یمن علیرغم این تغییر، عملیات پشتیبانی از مردم و مقاومت فلسطین را با حملات موشکی و پهپادی پیگیری کرده و به محاصره دریایی رژیم صهیونیستی ادامه دادند.

