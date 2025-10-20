به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان بیستوهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت استان تهران از سوی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منتشر شد.
محمدمهدی عبداللهی، شاعر، پژوهشگر و دبیر بیستوهفتمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت استان تهران با اعلام این خبر گفت: محورهای این کنگره به شرح زیر است:
میراثهای ماندگار دفاع مقدس شامل شهدا، رزمندگان، آزادگان و جانبازان
دفاع مقدس و شعر مقاومت اسلامی و امنیت ملی داخلی و خارجی با بخش ویژهی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران
شعر دفاع مقدس با بهرهگیری از مضامین عاشورایی
شعر دفاع مقدس، ولایتمحوری و جهاد تبیین با موضوعاتی چون پرچم، ایمان و امید، ایران قوی، هویت ملی، محرومیتزدایی و حرکتهای جهادی
تجلی مردم در شعر دفاع مقدس شامل نقش زنان، روحانیون، دانشجویان، دانشآموزان، کارگران و دیگر اقشار جامعه
شعر دفاع مقدس در قالبهای کودک و نوجوان، طنز، سرود، ترانه، غزل، سپید و...
عبداللهی در ادامه افزود: آخرین مهلت ارسال آثار تا پانزدهم آبانماه ۱۴۰۴ تعیین شده و این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
وی تأکید کرد: شاعران گرامی میتوانند فایل Word اشعار خود را به همراه مشخصات کامل و شماره تماس از طریق پیامرسان «ایتا» به شماره ۰۹۳۵۶۲۶۶۴۷۲ یا از طریق سایت Iranrhdm.ir ارسال نمایند.
همچنین علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۵۷۸۲۵۰۰۰ داخلی ۸۵۶ تماس بگیرند.
لازم به ذکر است محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد و آثار برگزیده در قالب کتاب منتشر خواهند شد.
نشانی دبیرخانه: تهران، میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان سرو، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، معاونت فرهنگی و هنری.
