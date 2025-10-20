به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا به سوریه مدعی شد که لبنان در برابر یک دو راهی قرار دارد، یا باید حزبالله را خلع سلاح کند و یا منتظر درگیری نظامی قریبالوقوع با رژیم صهیونیستی باشد.
طبق گزارش الجزیره وی گفت که خلع سلاح حزبالله تنها یک ضرورت امنیتی برای رژیم صهیونیستی نیست، بلکه یک فرصت برای لبنان نیز به شمار میرود!
باراک گفت که شرکای منطقهای آماده سرمایهگذاری در لبنان هستند به شرط آنکه این کشور داشتن سلاح را به نیروهای مسلح خود منحصر کند!
نماینده ویژه آمریکا در سوریه، صلح در خاورمیانه را یک توهم خوانده و افزوده است: اسرائیل جایگاه ویژهای در قلب آمریکا دارد و به رسمیت شناختن دولت فلسطین گامی «بیفایده» است.
مطرح شدن حرف و حدیثها در خصوص خلع سلاح حزبالله در حالی شدت گرفته که حملات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و فلسطین با وجود توافق آتشبس همچنان ادامه داشته و تشدید شده است.
اظهارات تام باراک نشان نماینده ترامپ در امور سوریه نشان میدهد که هدف آمریکا، تداوم جنگهای ویرانگر در غرب آسیا و اشغال بخشهای بیشتری از لبنان و سوریه توسط اسرائیل است.
این نخستین باری نیست که باراک چنین مواضع مداخله جویانهای را علیه سلاح مقاومت اتخاذ میکند.
فرستاده دولت ترامپ در امور سوریه و سفیر آمریکا در ترکیه در یک گفتوگوی تلویزیونی پیش از مجمع عمومی سازمان ملل نیز، ایران و حزبالله را «دشمن آمریکا» خوانده بود و گفته بود: «باید سر این مارها را قطع کنیم و جلوی جریان پول را بگیریم.»
باراک همچنین از ناکامی لبنان در خلع سلاح حزبالله ابراز نارضایتی کرد و گفت این گروه «هیچ انگیزهای» برای زمین گذاشتن سلاح ندارد آن هم در حالی که زیر آتش اسرائیل است.
پس از ترور شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل فقید حزبالله لبنان، دولت ترامپ تلاش کرد لبنان را ترغیب کند که از شرایط شکننده حزبالله به نفع خود استفاده کند.
دیپلماتهای آمریکایی پس از انتخاب جوزف عون به عنوان رئیسجمهور، ارتش لبنان را تحت فشار گذاشتند تا مسئولیت خلع سلاح حزبالله را به عهده بگیرد اما به گفته نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، تاکنون هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.
