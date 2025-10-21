به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله «عباس کعبی» عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره)، در دیدار با کارکنان اداره عقیدتی سیاسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به جایگاه والای ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ارتش هم از لحاظ اعتبار و منزلت ملی و هم از نظر اقتدار دفاعی و نظامی، مایه آرامش و اطمینان ملت ایران است و سپر مستحکمی در برابر تهدیدات دشمنان محسوب میشود.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) با اشاره به ماهیت ولایی نیروهای مسلح کشور گفت: بیعت تاریخی نیروی هوایی با امام خمینی(ره) در ۱۹ بهمنماه، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب بود و امروز نیز این بیعت با مقام معظم رهبری استمرار دارد و رهبر انقلاب هر ساله بر اهمیت و تداوم این بیعت تأکید میفرمایند.
شهید آلهاشم، یکی از چهرههای ماندگار ارتش
آیتالله کعبی در تشریح آثار و برکات بیعت با ولایت افزود: بیعت حقیقی پنج اثر بنیادین دارد؛ گناهان بخشیده میشود، توجهات خاص حضرت صاحبالزمان(عج) شامل حال بیعتکنندگان میشود، برکت در زندگی آنان جاری میگردد و در نهایت عاقبتبهخیری نصیبشان خواهد شد و شرط تحقق این بیعت، معرفت عمیق به خدا، آخرت و ولایت همراه با عشق و استمرار در عمل به وظیفه شرعی است.
وی با تجلیل از شهید آیتالله آلهاشم بهعنوان یکی از چهرههای ماندگار ارتش جمهوری اسلامی گفت: شهید آلهاشم نماد عزت، کرامت و ولایتمداری بود و نقش پدر معنوی برای ارتشیان ایفا میکرد. ایشان با ایجاد ارتباط عاطفی عمیق با نیروهای ارتش، محرم راز خانوادههای آنان شد و فراتر از وظایف اداری، منش و سلوک علمی و اخلاقی خود را در خدمت ارتش قرار داد.
آیتالله کعبی تأکید کرد: یک روحانی در عرصه عقیدتی سیاسی باید نفوذ معنوی و هدایتگرانه داشته باشد تا بتواند راهنمای نیروهای ارتش و فرماندهان باشد. در این مسیر، شهید آلهاشم الگوی برجستهای برای عقیدتیهای نیروهای مسلح است.
جنگ ۱۲ روزه؛ جنگی فناورانه و فرانو
وی گفت: جنگ ۱۲ روزه اخیر، تنها نبرد رژیم صهیونیستی با ملت ایران نبود، بلکه جنگ جبهه جهانی طاغوت به سرکردگی آمریکا علیه نظام اسلامی بود؛ جنگی فناورانه و فرانو که دشمن با بهرهگیری از تکنیکهای نوین علمی و اطلاعاتی وارد شد، اما با پاسخ کوبنده موشکی ایران مواجه گردید و در نهایت در همه عرصهها شکست خورد.
آیتالله کعبی با تأکید بر اهمیت قدرت نرم و روحیه جهادی گفت: تولید قدرت نرمافزاری از طریق تقویت روحیه جهادی، ایمان، عزم و اراده؛ از وظایف عقیدتی سیاسی در ارتش است و امروز در جنگ ارادهها و رقابت تمدنی قرار داریم و تنها با مقاومت، وحدت و بصیرتافزایی میتوان مسیر روشن جمهوری اسلامی ایران را ادامه داد.
عضو هیئت علمی موسسه امام خمینی(ره) افزود: رژیم صهیونیستی پس از انجام جنایات در غزه و ترور فرماندهان و دانشمندان ایرانی و ناکام ماندن در وقوع نقشههای شوم خود، مانند گرگ زخمی به توحش افتاده است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، طوفانالاقصی رژیم صهیونیستی را هفتاد سال به عقب برد و به تعبیر شهید سیدحسن نصرالله، اسرائیل از خانه عنکبوت نیز سستتر است.
