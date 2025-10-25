افسران آمریکایی بر عملیات ارتش اسرائیل در لبنان نظارت دارند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که ارتش این کشور حملات فزایندهای را علیه اهداف مرتبط با حزبالله در عمق خاک لبنان انجام میدهد؛ حملاتی که تحت نظارت مستقیم افسران آمریکایی صورت میگیرد.
بر اساس گزارش شبکه اسرائیلی «کان»، افسران آمریکایی در مقر فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل در شهر صفد مستقر شدهاند و عملیات نظامی را لحظهبهلحظه دنبال میکنند. این حضور به معنای آن است که هر حملهای در لبنان با «چراغ سبز» واشنگتن انجام میشود و نقش آمریکا از میانجیگری به مشارکت مستقیم در مدیریت تنشها تغییر یافته است.
هدف این حملات تنها حزبالله نیست، بلکه پیامی به لبنان و منطقه است مبنی بر اینکه واشنگتن با توقف کامل درگیریها در لبنان موافق نیست، بلکه خواهان «تنظیم ضربآهنگ» تنشهاست. این رویکرد نتیجه شکست تلاشها برای خلع سلاح حزبالله است و نشان میدهد اسرائیل از انتظار راهحل سیاسی به سمت فشار نظامی تدریجی حرکت کرده است.
در شرایطی که لبنان بهطور رسمی و غیررسمی پیامهایی مبنی بر بیتوجهی دولت آمریکا دریافت کرده، ارتباط با فرستادگان آمریکایی متوقف شده و لحن انتقادی نسبت به سیاستهای دولت لبنان در مذاکرات با صندوق بینالمللی پول شدت گرفته است. همزمان، تهدیدها درباره گسترش حملات اسرائیل به لبنان افزایش یافتهاند.
منابع دیپلماتیک اعلام کردهاند که تغییری در راهبرد فعلی اسرائیل در لبنان پیشبینی نمیشود. حملات هوایی و عملیات ترور روزانه بدون پاسخ یا پیگیری ادامه دارند. کمیته موسوم به «مکانیسم» نیز نشانهای از تغییر عملکرد نشان نمیدهد و رئیس آن بارها ادعا کرده که اسرائیل مدارکی از نقض توافقها توسط حزبالله در اختیار دارد.
ارتش اسرائیل اخیراً مانور گستردهای را در شمال برگزار کرده که بر اساس سناریوهایی از تواناییهای پیش از جنگ حزبالله طراحی شده بود. تمرکز این تمرینها بر عنصر غافلگیری بوده و فرماندهان ارشد اسرائیلی تأکید کردهاند که آمادگی باید همهجانبه باشد.
در حاشیه مراسمی به مناسبت هشتادمین سالگرد تأسیس سازمان ملل در شهر ناقوره، «کندیس آردیل» سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل)، اعلام کرد که این نیروها در حال آمادهسازی برای واگذاری تمامی وظایف خود طبق قطعنامه ۱۷۰۱ به ارتش لبنان هستند. مأموریت یونیفل طبق تصمیم شورای امنیت تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ خاتمه خواهد یافت.
وی افزود که بحران بودجه سازمان ملل چالش اصلی پیشروی یونیفل است و کاهش ۱۵ درصدی بودجه، به معنای کاهش حدود ۲۵ درصدی نیروهای حافظ صلح در سراسر جهان خواهد بود. این کاهش هنوز آغاز نشده اما بهزودی عملی خواهد شد و برنامهریزی برای بازگرداندن بخشی از نیروها به کشورهایشان در حال نهایی شدن است. انتظار میرود این روند طی هفتهها و ماههای آینده آغاز شود.
