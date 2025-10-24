به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت یمن امروز (جمعه) به رژیم صهیونیستی درباره تداوم نقض توافقهای آتشبس در غزه و لبنان هشدار داد و بر موضع ثابت خود در حمایت از حقوق ملت فلسطین تأکید کرد.
وزارت خارجه دولت یمن در بیانیهای اعلام کرد که از نظر مشورتی اخیر دیوان بینالمللی دادگستری استقبال میکند؛ نظری که بر الزام رژیم صهیونیستی به پایبندی به تعهدات خود طبق قوانین بینالمللی بشردوستانه تأکید دارد.
در بیانیه آمده است که باید رژیم اشغالگر صهیونیستی به اجرای کامل قوانین بینالمللی و تصمیمات سازمان ملل ملزم شود و هیچ مصونیتی در برابر نقض مکرر آنها نداشته باشد.
وزارت خارجه یمن همچنین نسبت به اقدام احتمالی کنست اسرائیل در تصویب دو طرح قانون یکی در جهت تحکیم اشغالگری در کرانه باختری و دیگری با هدف اعمال حاکمیت بر یکی از شهرکهای صهیونیستی هشدار داد. به گفته بیانیه، این اقدامات دلیل روشنی بر تلاش رژیم غاصب برای شکست دادن توافق آتشبس در غزه و تداوم سیاستهای اشغالگرانه و تجاوزکارانه آن است.
در ادامه، این وزارتخانه رژیم صهیونیستی را از پیامدهای سنگین تداوم نقض توافق آتشبس در غزه برحذر داشت و تأکید کرد که چنین اقداماتی میتواند تبعات وخیمی برای تلآویو در پی داشته باشد.
بیانیه همچنین هشدار مشابهی را درباره نقض مکرر توافق آتشبس در لبنان تکرار کرد و از رژیم صهیونیستی خواست فوراً به تجاوزات خود علیه مناطق جنوبی لبنان پایان دهد.
در پایان، وزارت خارجه یمن بار دیگر بر موضع اصولی و پایدار این کشور در حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین تأکید کرد.
