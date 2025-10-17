به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اسماعیل بقائی با محکوم کردن حملات هوایی دیروز و دیشب رژیم صهیونیستی به اهدافی در جنوب لبنان، این اقدام را نقض آشکار تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی لبنان دانست.
او تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران این تجاوزات را به شدت محکوم میکند و خواستار توقف فوری اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم لبنان شد.
تداوم نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی
بقائی با اشاره به تداوم نقض آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی در ماههای گذشته اعلام کرد که تعداد موارد نقض آتشبس به حدود ۵۰۰۰ مورد رسیده است.
وی افزود: این نقضها موجب آسیب به شهروندان لبنانی، تخریب زیرساختها و اخلال در روند بازسازی و توسعه اقتصادی این کشور شده است.
انتقاد از بیعملی ضامنان آتشبس
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با انتقاد از بیعملی و مماشات مستمر ضامنان آتشبس، فرانسه و آمریکا، این وضعیت را نتیجه مستقیم سکوت و عدم اقدام جدی این کشورها دانست.
او تأکید کرد که مسؤولیت مستقیم تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی برعهده ضامنان آتشبس است و لازم است جامعه جهانی نسبت به این نقضهای گسترده واکنشی قاطع نشان دهد.
در پایان، بقائی ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ثبات، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی لبنان، بر لزوم پایبندی همه طرفها به آتشبس و احترام به قوانین بینالمللی تأکید کرد.
..............................
پایان پیام/
نظر شما