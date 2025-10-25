پادکست طرز | منزل امن...

احساسی که کلمات امیرالمومنین علیه السلام در دل برمی‌انگیزد، از جنس دلتنگی است. حس دیدار دوباره با خانه‌ای که سالها از آن دور بوده‌ایم. این احساس نهان در کلام امام، می‌رود که زمان و مکان را در هم بشکند. او جوری از منزل امن سخن می‌گوید که گویی خود در آن‌جا زیسته و خبر از خاطره هایش می‌دهد.