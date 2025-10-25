  1. صفحه اصلی
پادکست طرز | منزل امن...

۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۵
کد مطلب: 1742687
منبع: ابنا
خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهاردهم: منزل امن.

دریافت 13 MB

احساسی که کلمات امیرالمومنین علیه السلام در دل برمی‌انگیزد، از جنس دلتنگی است. حس دیدار دوباره با خانه‌ای که سالها از آن دور بوده‌ایم. این احساس نهان در کلام امام، می‌رود که زمان و مکان را در هم بشکند. او جوری از منزل امن سخن می‌گوید که گویی خود در آن‌جا زیسته و خبر از خاطره هایش می‌دهد.

