پادکست طرز | دیگران...

تجربه کار با هوش مصنوعی بر ما روشن ساخت که الگوهایی تا چه اندازه بد هستیم؛ دستکم برای ماشینها! شاید برایتان پیش آمده باشه که در حین استفاده از یک بازوی هوش مصنوعی، سوالی جدی و سخت بپرسید، اما او پاسخ جعلی تحویلتان دهد! حالی که این ماشین از خود ما آموخته است: «همیشه مخاطب را راضی نگهدار» به هر قیمتی... . و آیا این همان رفتاری است که دوست داشتیم از دیگران ببینیم؟
۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۰
کد مطلب: 1743076
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره پانزدهم: دیگران.
