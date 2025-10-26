تجربه کار با هوش مصنوعی بر ما روشن ساخت که الگوهایی تا چه اندازه بد هستیم؛ دست‌کم برای ماشین‌ها! شاید برای‌تان پیش آمده باشه که در حین استفاده از یک بازوی هوش مصنوعی، سوالی جدی و سخت بپرسید، اما او پاسخ جعلی تحویل‌تان دهد! حالی که این ماشین از خود ما آموخته است: «همیشه مخاطب را راضی نگه‌دار» به هر قیمتی... . و آیا این همان رفتاری است که دوست داشتیم از دیگران ببینیم؟