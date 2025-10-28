تأکید بر جایگاه ارزشمند دانشنامه جهان اسلام در معرفی جهان اسلام 

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر حسین دیو سالار معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همراه رایزنان فرهنگی در شرف اعزام ، با دکتر حداد عادل، رئیس بنیاد دائرة المعارف اسلامی، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این نشست، دکتر حداد عادل در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت دانشنامه جهان اسلام، آن را منبعی قابل اعتماد و روشمند برای شناخت بهتر جهان اسلام برشمرد.

رئیس بنیاد دائرة المعارف اسلامی همچنین گفت: اگر تلاش‌های دیگران در تدوین دایرة‌المعارف اسلام با انگیزه شخصی صورت گرفته، وظیفه ما معرفی صحیح و کامل از جهان اسلام است؛ کاری که رویکرد امام خامنه‌ای مدنظر قرار دارد و انگیزه تأسیس این بنیاد نیز بوده است.

حداد عادل افزود: این بنیاد که ۴۲ سال از آغاز تأسیس آن می‌گذرد، نماد تلاش و خانه‌امن دانش پژوهان است و اکنون شاهد ثمره‌ غرس نهال نیکوکارانه‌ای هستیم که با نیت تجلی روحانی و هدایت‌های مقام معظم رهبری کاشته شد. وی در پایان تأکید کرد که رایزنان فرهنگی باید حداکثر بهره‌برداری را از مجموعه ارزشمند دانشنامه جهان اسلام داشته باشند، چرا که این مجموعه در تنوع مفاهیم، دقت و جامعیت یکی از بی‌نظیرین منابع در حوزه‌ شناخت جهان اسلام است.

گفتنی است، در حال حاضر ۳۴ جلد از دانشنامه جهان اسلام توسط این مرکز منتشر شده است، در حالی که در گذشته تنها سه جلد دائرة المعارف ، تحت عنوان «مصاحف» در دوران قاجار و پهلوی، به چاپ رسیده بود.

دکتر حسین دیوسالار معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان، رویکردهای جدید فعالیت‌های فرهنگی و دیپلماسی علمی سازمان را تشریح کرد و بر نقش‌آفرینی جدی دستگاه دیپلماسی فرهنگی تأکید نمود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت جریان شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، همکاری‌های نزدیک در حوزه زبان فارسی، ایران‌شناسی و فعالیت‌های علمی و فرهنگی، این ارتباط‌ها را فرصت‌های طلایی برای توسعه دیپلماسی فرهنگی برشمرد. دیوسالار همچنین با تقدیر و تشکر از تلاش‌های دکتر حداد عادل در حوزه فرهنگی و پژوهشی، ایشان را شخصیتی برجسته و تاثیرگذار در این حوزه عنوان کرد.

وی در پایان افزود که برگزاری همایش بین‌المللی ایران‌شناسی با حضور ۵۰ ایران‌شناس برتر در آبان‌ماه جاری، نقطه عطفی در تقویت جایگاه کشور در حوزه مطالعات فرهنگی و علمی است.

