افشاگری خبرنگار مشهور آمریکایی: فروش کرانه باختری به اسرائیل به قیمت صد میلیون دلار!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کندِس اوئنز، خبرنگار و تحلیلگر مشهور آمریکایی، بامداد امروز مدعی شد که دونالد ترامپ سال گذشته در ازای دریافت صد میلیون دلار برای کمپین انتخاباتی خود، وعده موافقت با الحاق کرانه باختری را به یک میلیاردر مشهور صهیونیست و ضد ایرانی داده است.
اوئنز در ویدئو جدید کانال یوتیوب خود گفت: من هیچ امید و باوری ندارم که ترامپ از عشق خود به اسرائیل دست بکشد. میریام ادلسون به او صد میلیون دلار پول داد و صراحتا گفت که دریافت این پول به معنای این است که ترامپ اجازه الحاق کرانه باختری را به اسرائیل میدهد.
او ادامه داد: بنابراین همه این اعتراضات لفظی دولت ترامپ وقتی که میگویند «این خط قرمز ماست» و غیره (همه دروغ است)؛ ترامپ قبلاً با آن موافقت کرده است و سر حرفش خواهد ماند.
میریام ادلسون به همراه همسر خود، شلدون ادلسون، میلیاردر صهیونیست و از حامیان سرسخت ترامپ و نتانیاهو که در سال ۲۰۲۱ مُرد، همواره از بزرگترین حمایت کنندگان مالی لابیهای صهیونیست در آمریکا و به گفته رسانههای آمریکایی، از پرنفوذترین اشخاص در تایین سیاستهای آمریکا در قبال حمایت همیشگی و بیچون و چرا از رژیم صهیونیستی و خواستههای آن مانند شناختهشدن بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و حاکمیت این رژیم بر بلندیهای جولان بودهاند.
