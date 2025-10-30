به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ویدئویی جنجالی از مشاجره شدید میان دو وزیر اسرائیلی در جریان برگزاری «کنفرانس جهانی صهیونیسم» منتشر شد و عمق اختلافات درون ائتلاف حاکم را به نمایش گذاشت.
در این ویدئو، اسحاق واسرلوف، وزیر توسعه پیرامون، نگب و جلیل از حزب راستگرای افراطی «عوتسما یهودیت»، با فریاد وارد اتاقی شد که میکی زوهار، وزیر فرهنگ و ورزش از حزب لیکود، در آن حضور داشت و به سرعت درگیری لفظی میان آنها و همراهانشان بالا گرفت؛ درگیریای که نزدیک بود به زد و خورد فیزیکی منجر شود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که واسرلوف، زوهار را متهم کرد که در جریان مذاکرات تقسیم مناصب در نهادهای ملی، ائتلافی گسترده با احزاب مختلف تشکیل داده، اما حزب «عوتسما یهودیت» را عمداً کنار گذاشته است.
در جریان مشاجره، واسرلوف خطاب به زوهار فریاد زد: «شما با حزب «یش عتید» (آینده وجود دارد) همپیمان شدهاید، شرمآور است! تمام رفتارهایتان ننگآور است!» که زوهار در پاسخ گفت: «شما راستگرا نیستید، با همه درگیر میشوید، همیشه علیه دولت حرکت میکنید، افراطیها!»
در ادامه، واسرلوف، زوهار را متهم کرد که به دنبال تشکیل دولت با حزب یش عتید است، و زوهار نیز در پاسخ گفت: «بس کن از اینکه بردهای خوار باشی!» درگیری لفظی با عباراتی تند و توهینآمیز ادامه یافت.
میکی زوهار در واکنش رسمی خود گفت: «ناامیدی بنگویر از شکست در مذاکرات کاملاً مشهود است. همه احزاب راستگرا با من توافق کردهاند و تقسیم مناصب بر اساس تعداد نمایندگان و توافقات انجام شده است. متأسفانه، حزب عوتسما یهودیت نماینده کافی نداشت و به همین دلیل به خواستهاش نرسید.»
در مقابل، واسرلوف در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تحریم زشت و بیسابقهای که میکی زوهار با همکاری یش عتید، میرتس و اصلاحطلبان علیه عوتسما یهودیت در نهادهای ملی انجام داد، لکه ننگی بر پیشانی حزب لیکود است. این نخستینبار در تاریخ سازمان صهیونیستی است که یک حزب یهودی صهیونیست بهطور کامل کنار گذاشته میشود.»
گفتنی است این درگیری، نشانهای دیگر از شکافهای عمیق درون ائتلاف حاکم اسرائیل و رقابتهای شدید میان احزاب راستگرا بر سر قدرت و مناصب کلیدی است.
