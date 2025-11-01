نتانیاهو در آستانه از دست دادن قدرت است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی معاریو در تازه‌ترین نظرسنجی خود اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو با خطر جدی از دست دادن قدرت در انتخابات آینده مواجه است.

این هشدار پس از آن مطرح شد که اردوی مخالفان برای نخستین‌بار طی سه هفته گذشته موفق به کسب اکثریت پارلمانی شد؛ در حالی که ائتلاف حاکم با افت محسوس در تعداد کرسی‌ها روبه‌رو شده است.

بر اساس این نظرسنجی که توسط مؤسسه «لیزر» انجام شده، ائتلاف نتانیاهو دو کرسی از دست داده و اکنون تنها ۴۸ کرسی در اختیار دارد، در حالی که در نظرسنجی قبلی ۵۰ کرسی داشت.

در مقابل، ائتلاف مخالفان به رهبری نفتالی بنت و گادی آیزنکوت موفق به کسب ۶۱ کرسی شده که به‌صورت نظری امکان تشکیل دولت بدون نیاز به احزاب عربی را فراهم می‌کند. نمایندگی احزاب عربی همچنان ثابت و برابر با ۱۱ کرسی باقی مانده است.

طبق گزارش معاریو، ائتلاف حاکم به دلیل از دست دادن یک کرسی توسط حزب لیکود و حزب «عوتسما یهودیت» دچار افت شده است. همچنین حزب «صهیونیسم دینی» همچنان نتوانسته از حد نصاب انتخاباتی عبور کند.

