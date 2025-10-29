قطر و عربستان در جام جهانی؛ پیروزی در زمین یا پشت میز سیاست؟ / فوتبال آسیا در سایه دلارهای نفتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای از جمله اتلتیک، وال استریت ژورنال و NST Malaysia، انتخاب قطر و عربستان به‌عنوان میزبان مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا، موجی از اعتراضات را از سوی مربیان، فدراسیون‌ها و ناظران فوتبال منطقه‌ای به دنبال داشته است.

امتیاز میزبانی و استراحت بیشتر؛ عامل صعود؟

قطر و عربستان در بازی‌های حساس مرحله پلی‌آف میزبان بودند؛ در حالی که طبق مقررات فیفا، این مسابقات باید در زمین بی‌طرف یا به‌صورت رفت و برگشت برگزار می‌شد.

هر دو تیم سه روز استراحت بیشتر نسبت به حریفان داشتند؛ موضوعی که مربی عمان، کارلوس کی‌روش، آن را «غیراخلاقی و ناعادلانه» خواند.

عربستان با تساوی برابر عراق و قطر با پیروزی مقابل امارات به جام جهانی راه یافتند.

کارلوس کی‌روش، سرمربی عمان، نیز در کنفرانس مطبوعاتی پیش از بازی گفت: من ۴۰ سال در فوتبال کار کرده‌ام و این بازی جوانمردانه نیست. به عنوان یک مربی، باید این را بپذیرم و بازیکنانم نیز باید آن را بپذیرند.

سایت معتبر "اتلتیک" درباره این اتفاق نوشت:

طبق مقررات کتابچه راهنمای فیفا، این دور از رقابت‌ها باید به صورت رفت و برگشت برگزار می‌شد یا به صورت تک بازی در ورزشگاه بی‌طرف. با توجه به شکایات عمومی از سوی فدراسیون‌های فوتبال، محل برگزاری مسابقات نه به صورت تصادفی قرعه‌کشی شده بود و نه ظاهراً با توافق تعیین شده بود.

اگرچه طرف‌های منطقه پذیرفته بودند که عربستان میزبان جام جهانی ۲۰۳۴، و قطر میزبان ۲۰۲۲ بهترین امکانات را دارند اما مربیان حریفان‌شان این سوال را مطرح کردند که چرا به هر دو کشور اجازه داده شده است که بازی‌های دور چهارم خود را در خانه انجام دهند.

مقامات چندین کشور دیگر AFC که به صورت ناشناس صحبت کردند تا مسائل را صادقانه مورد بحث قرار دهند، به اتلتیک گفتند که آن‌ها نگران سطح قدرت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در کنفدراسیون آسیا هستند.

اتلتیک در پایان نوشت کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون فوتبال فیفا به درخواست این رسانه برای پاسخ‌گویی درباره این شرایط نابرابر پاسخی ندادند.

ساختار قدرت در AFC؛ تمرکز در خلیج فارس

شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه از بحرین رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیاست؛ کشوری که متحد نزدیک عربستان محسوب می‌شود.

یاسر المسیحل (معاون رئیس AFC) و عادل عزت (رئیس کمیته مالی) از عربستان هستند.

هانی بالان، رئیس کمیته مسابقات AFC، از قطر است.

بخش بزرگی از حمایت مالی AFC از شرکت‌های قطری و سعودی مانند beIN Media Group، قطرانرژی و آرامکو تأمین می‌شود.

مراسم‌ها و میزبانی‌های انحصاری

مراسم اهدای جوایز سال آسیا در شهر نئوم عربستان برگزار شد.

کنفرانس روسای فدراسیون‌های آسیایی نیز در ریاض برگزار شد.

عربستان میزبان مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا در دو فصل اخیر بوده است.

واکنش‌ها و سکوت نهادهای رسمی