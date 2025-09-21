به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحرکات اخیر در مسیر مسابقات دوچرخهسواری «ووئلتا ۲۰۲۵» در اسپانیا، نشان داد که خشم عمومی نسبت به سکوت نهادهای سیاسی و ورزشی در قبال نسلکشی اسرائیل، به سطح خیابانها کشیده شده است. هزاران نفر در حاشیه مسیر مسابقات تجمع کردند و با پلاکاردها و شعارهایی علیه اسرائیل، خواستار پایان دادن به بیعملی مسئولان شدند. فعالان مدنی و معترضان، با اشاره به کشته شدن بیش از ۶۴ هزار نفر، اکثراً غیرنظامی، در غزه، این اعتراضات را نشانه افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به جنایات اسرائیل خواندند.
این موج اعتراضی اما تنها به خیابانها محدود نماند و به دنیای فوتبال نیز سرایت کرد. در ایتالیا، انجمن مربیان فوتبال با اجماع کامل اعضا نامهای به فدراسیون ملی نوشت و خواستار درخواست رسمی از یوفا و فیفا برای تعلیق اسرائیل از رقابتهای بینالمللی شد. رنزو اولیویِری، رئیس این انجمن، اقدام را «ضرورتی اخلاقی» خواند و تأکید کرد که ارزشهای انسانی و ورزشی اجازه سکوت در برابر ظلم را نمیدهند.
در ماههای اخیر، کمپینهایی مانند «Enseñad a Israel la tarjeta roja» توسط گروه هواداران سلتیک گلاسکو و همچنین کمپین بینالمللی #GameOverIsrael، تلاش کردند تا فشار جهانی بر فیفا و یوفا برای تعلیق تیمها و بازیکنان اسرائیلی افزایش یابد. این کمپینها شامل نصب بیلبوردهای بزرگ در نقاط حساس مانند تایمز اسکوئر نیویورک و برگزاری تظاهرات هماهنگ در کشورهای اروپایی از جمله بلژیک، ایتالیا، نروژ، اسپانیا و اسکاتلند بوده است.
فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرده است که تمامی درآمد حاصل از مسابقه پیشرو مقابل تیم ملی اسرائیل را به نفع قربانیان فلسطینی اختصاص خواهد داد. در دیگر کشورها، هواداران تیمهایی چون اوساسونا، ریو والکانو و بیلبائو، در ورزشگاهها پرچم فلسطین را به اهتزاز درآورده و شعارهایی علیه جنایات اسرائیل سر دادهاند.
در عرصه بینالمللی نیز، فدراسیون فوتبال فلسطین (PFA) و سازمانهای حقوق بشری مانند Human Rights Watch و PACBI بارها از فیفا خواستهاند تا اسرائیل را از تمام مسابقات بینالمللی تعلیق کند. با این حال، فیفا و یوفا تاکنون به رغم وعدههای خود، اقدام عملی در این زمینه انجام ندادهاند، در حالی که تیمها و بازیکنان روسی پس از حمله به اوکراین به سرعت از مسابقات تعلیق شدند.
در این میان، ورزشکاران برجستهای مانند محمد صلاح، با ابراز تأسف از کشته شدن فوتبالیست فلسطینی، سلیمان العبیید، توجه جهانیان را به جنایات اسرائیل جلب کردهاند. همچنین در دیدار سوپرجام اروپا، یوفا با نصب بنرهایی با شعار «از کشتار کودکان و غیرنظامیان دست بردارید» و حضور کودکان فلسطینی در مراسم اعطای مدال، تلاش کرده است حساسیت عمومی نسبت به بحران انسانی در غزه را نشان دهد.
حضور تیم اسرائیلی در مسابقات دوچرخهسواری ووئلتا، که با امنیت شدید و تدابیر حفاظتی انجام شد، نمونهای از تعارض میان سکوت نهادهای ورزشی و فشار افکار عمومی است. فعالان جنبش BDS و شبکههای همبستگی فلسطین بر این باورند که ورزش باید ابزار صلح و انسانیت باشد، نه پوششی برای جنایات و نسلکشی.
با نزدیک شدن به مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، فشار بر فیفا برای اعمال استانداردهای برابر و برخورد با اسرائیل در قالب قوانین بینالمللی و اساسنامه خود افزایش یافته است. بسیاری از کارشناسان و فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که سکوت و به تعویق انداختن تصمیمات تنها به مشروعیتبخشی به اقدامات اسرائیل کمک میکند و ورزش جهانی باید نقش پیشرو در توقف نسلکشی فلسطین ایفا کند.
