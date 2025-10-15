اعتراضات گسترده هواداران ایتالیایی به برگزاری بازی فوتبال با رژیم صهیونیستی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیدار فوتبال تیم ملی ایتالیا و رژیم صهیونیستی در شهر اودینه، ایتالیا، در حالی که تماشاگران بسیار کمی داشت، با اعتراضات گسترده هواداران ایتالیایی مقابل ورزشگاه، بهعلت تصمیم فدراسیون برای انجام این بازی مواجه شد.
به گزارش رسانههای ایتالیایی، این مسابقه در ورزشگاه کوچک «بلو انرژی» برگزار شد؛ سکوهای هواداری تقریباً خالی بود، اما در بیرون و خیابانهای اطراف، هزاران نفر ــ بنا بر برآوردها حدود دههزار نفر ــ تجمع کرده و علیه برگزاری این دیدار شعار سر دادند.
در آغاز بازی، سرود رژیم صهیونیستی با سوت و هوی شدید از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه روبهرو شد و فوتبالدوستان ایتالیایی کارتهای نمادین قرمز خود را در اعتراض به عدم حذف اسرائیل از فیفا نشان میدادند و همزمان در بیرون از ورزشگاه، شعارهای حمایت از فلسطین طنینانداز شده بود که فضای دراماتیکی خلق کرده بود.
از بعدازظهر، هزاران معترض در میدان «پیاتزا دلا رپوبلیکا» شهر اودینه گرد هم آمدند تا علیه حضور تیم فوتبال رژیم صهیونیستی و تصمیم مقامات برای برگزاری این دیدار، راهپیمایی اعتراضی برگزار کنند.
در جریان این تجمع، معترضان شعارهایی از جمله «بازی شرم و ننگ» و «کارت قرمز به اسرائیل» سر دادند و خواستار اخراج این رژیم از فیفا شدند. یکی از نمادهای شاخص این راهپیمایی، مجسمهای بود که کارت قرمز را به اسرائیل نشان میداد، در کنار پلاکاردهای بزرگی با مضامینی مانند «نه به نسلکشی» و «اسرائیل باید از فیفا اخراج شود.
در بخشهایی از تجمع، نیروهای پلیس برای متفرق کردن جمعیت از بمبهای صوتی استفاده کردند که منجر به درگیریهای پراکنده میان نیروهای امنیتی و معترضان شد.
این اعتراضات بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی و رسانههای بینالمللی داشته و بسیاری آن را نمادی از مخالفت روزافزون افکار عمومی اروپا با سیاستهای رژیم صهیونیستی دانستهاند.
این حواشی در حالی رخ میدهد که در سال منتهی به جام جهانی و داغ شدن تب داغ فوتبال در سراسر کرۀ خاکی، فشارها برای اخراج رژیم صهیونیستی از فیفا روزبهروز افزایش میابد؛ برخی کارشناسان معتقدند لابی گستردۀ آمریکاییها که میزبان جامجهانی هم هستند، یکی از دلایل عدم تصمیم قاطع اینفانتیونو، رئیس فیفا، در این امر میباشد.
سیاستهای دوگانۀ فیفا در قبال حذف سریع روسیه بهخاطر درگیری با اوکراین و عدم حذف رژیم صهیونیستی در فوتبال آن هم در پی یکی از بزرگترین نسلکشیهای تاریخ صدای همگان از جمله طرفداران این رشته را درآورده است
گفتنی است این دیدار با نتیجۀ ۳ بر صفر به سود لاجوردی پوشان رقم خورد که شانس صهیونیستها برای صعود به جام جهانی را حتی باوجود افزایش تیمهای حاضر در فرمت جدید به حداقل کاهش داد.
.........
پایان پیام
نظر شما