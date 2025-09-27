  1. صفحه اصلی
گزارش اسرائیلی: ترامپ ممکن است برای حمایت از اسرائیل تهدید به لغو جام جهانی کند!

۶ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۱۱
کد خبر: 1732161
گزارش اسرائیلی: ترامپ ممکن است برای حمایت از اسرائیل تهدید به لغو جام جهانی کند!

ترامپ به رئیس فیفا هشدار داده و تهدید کرده است در صورت حذف اسرائیل، تبعات سنگینی از جمله تحریم و فشارهای سیاسی و ورزشی در انتظار فدراسیون جهانی فوتبال خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌سایت عبری‌زبان «واللا» فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور  آمریکا به رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) پیغام داده تا مانع از هرگونه اقدام احتمالی برای حذف اسرائیل از رقابت‌ها شود.

به گفته این منبع، ترامپ در حال بررسی طرح‌هایی است که شامل تهدید به اعمال تحریم علیه فیفا، دشوار کردن میزبانی جام جهانی فوتبال در ایالات متحده آمریکا و حتی ممنوعیت ورود برخی کشورها و افراد مشخص می‌شود؛ اقدامی مشابه آنچه او پیش‌تر علیه فلسطینی‌ها در سازمان ملل انجام داده بود.

«واللا» همچنین نوشت که در کاخ سفید، مجموعه‌ای از ایده‌ها برای اعمال فشار طراحی شده بود و ترامپ قصد دارد بار دیگر از همان الگوها برای حمایت از اسرائیل استفاده کند.

