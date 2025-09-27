گزارش اسرائیلی: ترامپ ممکن است برای حمایت از اسرائیل تهدید به لغو جام جهانی کند!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وبسایت عبریزبان «واللا» فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) پیغام داده تا مانع از هرگونه اقدام احتمالی برای حذف اسرائیل از رقابتها شود.
به گفته این منبع، ترامپ در حال بررسی طرحهایی است که شامل تهدید به اعمال تحریم علیه فیفا، دشوار کردن میزبانی جام جهانی فوتبال در ایالات متحده آمریکا و حتی ممنوعیت ورود برخی کشورها و افراد مشخص میشود؛ اقدامی مشابه آنچه او پیشتر علیه فلسطینیها در سازمان ملل انجام داده بود.
«واللا» همچنین نوشت که در کاخ سفید، مجموعهای از ایدهها برای اعمال فشار طراحی شده بود و ترامپ قصد دارد بار دیگر از همان الگوها برای حمایت از اسرائیل استفاده کند.
