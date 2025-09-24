به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی فوتسال افغانستان در دومین دیدار خود در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا، با نتیجه‌ی ۸ بر ۰ مقابل تیم ملی میانمار، میزبان این رقابت‌ها، به پیروزی رسید.

این موفقیت، افغانستان را به عنوان صدرنشین گروه خود به جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ در عربستان رساند.

تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این نیز در بازی اول خود با نتیجه‌ی ۱۰ بر ۱ مقابل مالدیو به پیروزی دست یافته بود.

با مجموع ۱۸ گل زده و تنها ۱ گل خورده در دو مسابقه، فوتسال افغانستان قدرت خود را به تیم‌های مطرح آسیایی نشان داد.

گفتنی است مربی تیم فوتسال افغانستان آقای مجید مرتضایی اهل ایران است و تعدادی از بازیکنان تأثیرگذار این تیم از مهاجران افغانستانی مقیم ایران و شیعه مذهب هستند.

