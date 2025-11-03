به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز و زرقان، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از تصویب بخشی از طرح «مقابله با نفوذ دشمنان» در نشست اخیر این کمیسیون خبر داد و اظهار کرد: مقابله با نفوذ دشمنان نه‌تنها یک ضرورت امنیتی بلکه یک وظیفه ملی و انقلابی است که باید به‌صورت جامع دنبال شود.

وی با اشاره به بررسی جزئیات این طرح در جلسه اخیر کمیسیون گفت: پس از بحث و تبادل نظر میان اعضا، تعدادی از مواد طرح به تصویب رسید.

عزیزی افزود: در این نشست، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاونت قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و دیدگاه‌های کارشناسی خود را درباره ابعاد مختلف طرح ارائه کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: این طرح با هدف مقابله هوشمندانه با نفوذ دشمنان و ارتقای توان دفاعی و اطلاعاتی کشور تدوین شده و بررسی سایر مفاد آن در جلسات آتی ادامه خواهد داشت.

نماینده مردم شیراز و زرقان با تأکید بر اهمیت این طرح در شرایط کنونی اظهار داشت: مقابله با نفوذ دشمنان یک وظیفه ملی و انقلابی است که باید با همکاری نهادهای مختلف به‌صورت جامع دنبال شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مسیر بررسی این طرح، نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط را به‌صورت مستمر دریافت کرده و تلاش می‌کند مصوبه نهایی، کارآمد، دقیق و قابل اجرا باشد.

