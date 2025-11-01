خدمت به محرومان چراغ راه روز قیامت است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری شیرازی، رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه خاندان نبوت، به تبیین جایگاه خدمت به محرومان و نقش خیرین در ارتقای معنوی جامعه پرداخت.

رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه خاندان نبوت با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای این مؤسسه، اضافه کرد: عزیزانی که در این مجموعه فعالیت می‌کنند، با تمام وجود برای رفع مشکلات مددجویان تلاش می‌کنند این خدمت‌ها، سرمایه‌ای معنوی برای آخرت ما هستند.

وی با ذکر نمونه‌ای از وضعیت یک بیمار مبتلا به ام‌اس که با حمایت مؤسسه توانسته تا حدی بهبود یابد، افزود: این‌ها ارزش‌هایی هستند که در روز حساب، چراغ راه ما خواهند بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به آیات سوره‌های حجر و طه، به تفاوت نگاه الهی و دنیوی پرداخت و تصریح کرد: نباید چشم به امکانات ظاهری قدرتمندان دوخت، قرآن به پیامبر می‌فرماید: چشم به اموال و امکانات مشرکین نداشته باش، زیرا این‌ها وسیله آزمایش آنها بوده و گل‌های ظاهری دنیا هستند که گاه از خار نیز خطرناک‌ترند.

وی با نقل خاطره‌ای از فردی ثروتمند که با وجود دارایی فراوان، آرزوی انجام یک کار خیر را داشت اما توفیق آن را نیافت، تأکید کرد: ثروت بدون نیت خیر، هیچ ارزشی ندارد، آنچه باقی می‌ماند، اعمال نیک و خدمت به خلق است.

دعوت به گسترش حمایت‌ها و توجه به نیازهای اساسی

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری با اشاره به مشکلات مسکن و ازدواج جوانان، از خیرین خواست تا در این زمینه نیز فعال‌تر شوند و عنوان کرد: افراد زیادی هستند که قصد ازدواج دارند اما امکانات اولیه زندگی را ندارند، در گذشته خانه‌هایی برای مددجویان ساخته می‌شد و به‌صورت دوره‌ای در اختیارشان قرار می‌گرفت؛ این سنت ارزشمند باید احیا شود.

وی با استناد به آیه «واخفض جناحک للمؤمنین»، خطاب به خیرین خاطرنشان کرد: بال محبت خود را بر سر مؤمنان بگسترانید، اگر یک یتیم را تحت پوشش دارید، آن را به تعداد های بیشتری افزایش دهید، یقین بدانید که این کمک‌ها هم در دنیا و هم در آخرت چراغ راه شما خواهند بود.

نقش مددجویان در برکت جامعه

رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه خاندان نبوت با تأکید بر جایگاه مددجویان در جامعه، گفت: وجود مددجویان، مایه افتخار و برکت جامعه است، دعای خالصانه آنان، عامل آرامش و برکت در جامعه است، ما وظیفه داریم که در کنار آنان باشیم و با دل به خدا، مسیر خدمت را ادامه دهیم.

حمایت از ازدواج جوانان و توانمندسازی مددجویان؛

حجت‌الاسلام والمسلمین طاهری شیرازی با اشاره به نقش بی‌بدیل خیرین در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بر ضرورت گسترش خدمات اجتماعی به‌ویژه در حوزه ازدواج جوانان و تأمین مسکن تأکید کرد.

ضرورت تأمین مسکن برای زوج‌های جوان

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی جوانان برای آغاز زندگی مشترک، گفت: بسیاری از جوانان ما آمادگی ازدواج را دارند و با کمترین امکانات نیز حاضر به شروع زندگی هستند، اما نبود مکان مناسب، مانعی جدی بر سر راه آنان است. اگر بتوانیم حتی پنج واحد مسکونی را آماده کنیم و هر شش ماه یا یک سال در اختیار یک زوج قرار دهیم تا بتوانند روی پای خود بایستند، گامی بزرگ در مسیر توانمندسازی برداشته‌ایم.

از نانوایی تا هیئت علمی؛ روایت امید و تلاش

رئیس هیئت‌مدیره مؤسسه خیریه خاندان نبوت با ذکر خاطره‌ای از یکی از اساتید برجسته جراحی پلاستیک کشور که با وجود سختی‌های فراوان به مدارج عالی علمی دست یافته، افزود: این استاد بزرگوار روزها در نانوایی کارگری می‌کرد و شب‌ها درس می‌خواند، حتی شب‌ها در همان نانوایی می‌خوابید، اما با توکل به خدا و تلاش مستمر، امروز عضو هیئت علمی یکی از دانشگاههای علوم پزشکی است، این نمونه‌ای از اراده و امید است که باید الگوی مددجویان ما باشد.

افتخار به مددجویان و توانمندی‌های آنان

حجت الاسلام والمسلمین طاهری شیرازی با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر برخی مددجویان، گفت: فرزندی نابینا که در رشته کامپیوتر در دانشگاه پذیرفته می‌شود، مایه افتخار خانواده و جامعه است، این‌ها نشان می‌دهد که داشته‌های شما مددجویان، بسیار ارزشمندتر از بسیاری از امکانات مادی دیگران است، شما برکت جامعه‌اید و دعای خالصانه‌تان، سرمایه‌ای است که خیرین را موفق و مؤسسات خیریه را پایدار نگه می‌دارد.

تأکید بر تواضع خیرین و بی‌منت بودن خدمت

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از خیرین و اعضای مؤسسه بر مددجویان منتی ندارند، اظهار داشت: اگر یکی از این مددجویان اینجانب را بعنوان جاروکش این مجموعه بپذیرد، تحقیقا در روز قیامت نجات یافته‌ام، این افتخار است، نه منت، ما در خدمت شما هستیم و این خدمت را با افتخار انجام می‌دهیم.

