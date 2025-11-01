قرارگاه نوجوانی باید با محوریت توحید، مسیر تربیت نسل آینده را ساماندهی کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، آیت الله لطف الله دژکام در نشست قرارگاه نوجوانی استان، بر لزوم پیگیری جدی فعالیت‌های بنیاد ملی نوجوان تأکید و اظهار کرد: ساختار نماز جمعه باید نقش قرارگاهی خود را ایفا کرده و زمینه‌ساز اتصال و هماهنگی میان سایر قرارگاه‌های فرهنگی و تربیتی باشد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به پراکندگی فعالیت‌ها در حوزه نوجوانان، خواستار ساماندهی این اقدامات شد و افزود: اگر نگاه مدیریتی نتواند این تکثر را به وحدت تبدیل کند، هر مجموعه به‌صورت مستقل عمل خواهد کرد و انسجام لازم از بین می‌رود.

وی بازگشت به وحدت را اصل بنیادین تربیت نوجوان دانست و تصریح کرد: باید شخصیت نوجوان با محوریت توحید شکل گیرد، چرا که توحید عامل تبدیل کثرت به وحدت است و بدون آن، اخلاق و تربیت دچار گسست خواهد شد.

امام جمعه شیراز با اشاره به دیدگاه نظریه‌پردازان اخلاق، گفت: اگر توحید در نظام تربیتی تبیین نشود، اخلاق مانند تسبیحی بدون بند خواهد بود. غربی‌ها با حذف خدا از معادلات تربیتی، بنیان اخلاق را از دست داده‌اند و ما باید مراقب باشیم که ظاهر کار، ما را از باطن آن غافل نکند.

وی تأکید کرد: مدیران حوزه تعلیم و تربیت باید هم ظاهر و هم باطن فعالیت‌ها را حفظ کنند، چرا که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که غفلت از باطن، موجب ناکارآمدی اقدامات می‌شود.

نماینده ولی فقیه در فارس در ادامه با مرور خاطرات دوران پهلوی، از سختی‌های آن زمان یاد کرد و گفت: با وجود فشارها، مسیر انقلاب اسلامی با الهام از عاشورا پیش رفت و امروز نیز باید قرارگاه نوجوانی را با همان روحیه راه‌اندازی کنیم.

وی در پایان با تأکید بر اتکا به حق، خاطرنشان کرد: مسیر انقلاب گاه دشوار می‌شود، اما اگر به حق تکیه کنیم، این طناب باریک هرگز پاره نخواهد شد. نباید به گزارش‌های ظاهری بسنده کنیم؛ هدف نهایی، کسب رضایت امام زمان(عج) است.

