امنیت امروز ایران، ثمره ایثار شهدا در دفاع مقدس و مبارزه با تروریسم است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، سردار ابراهیم بیانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس در مراسم یادواره شهدای دانشآموز فارس که امروز در شیراز برگزار شد، با تجلیل از مقام والای شهدا، اظهار کرد: شهدا با وجود عشق عمیق به خانوادههایشان، از همه تعلقات دنیوی گذشتند و جان خود را فدای انقلاب اسلامی کردند.
وی با اشاره به حضور شجاعانه شهدا در جبهههای نبرد، افزود: آنان در سختترین شرایط، از گرمای طاقتفرسای خوزستان تا سرمای شدید کردستان، مردانه ایستادند و اجازه ندادند گزندی به میهن اسلامی وارد شود.
بیانی با مرور تاریخ جنگهای جهانی، اظهار داشت: در جنگ جهانی اول و دوم، با وجود اعلام بیطرفی ایران، کشور اشغال شد و میلیونها نفر جان باختند؛ اما در دفاع مقدس، با وجود حمایت جهانی از رژیم بعث عراق، ملت ایران با تقدیم کمتر از ۱۸۰ هزار شهید، تمامیت ارضی کشور را حفظ کرد.
وی همچنین به نقش شهدا در مبارزه با تروریسم اشاره کرد و گفت: اگر ایثارگران در سوریه و عراق در برابر داعش نمیایستادند، امروز امنیت کشور در معرض تهدید جدی قرار داشت.
مدیرکل بنیاد شهید فارس در پایان تأکید کرد: افتخارات امروز ایران، حاصل فداکاری شهدا و ایثارگرانی است که با ایمان و شجاعت، از عزت و استقلال کشور دفاع کردند.
