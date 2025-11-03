به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، در آستانه برگزاری رویداد ملی «تاثریا»، مجید میکائیلی، رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فجر فارس، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان فارس در حوزه گردشگری، این رویداد را فرصتی برای تعامل میان شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و فعالان گردشگری داخلی و بین‌المللی عنوان کرد.

وی در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی فارس، اظهار داشت: رویداد تاثریا با هدف ترویج اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های بومی، ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در مؤسسه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در شیراز برگزار می‌شود و گردشگری ارزش‌گذار یکی از پنج محور اصلی آن خواهد بود.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فجر فارس با تأکید بر جایگاه فارس به‌عنوان قطب گردشگری ایران، افزود: این رویداد می‌تواند الگویی برای پیوند علم و گردشگری در سطح جهانی باشد و زمینه‌ساز تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت اقتصاد دانش‌بنیان و گردشگری داخلی شود.

وی همچنین از تشکیل کمیته‌های راهبردی و پشتیبانی پس از رویداد در مجتمع علم و فناوری اسوه فارس خبر داد و گفت: در حاشیه این برنامه، از شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه گردشگری حمایت مالی و معنوی صورت خواهد گرفت.

میکائیلی در پایان، همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی فارس را کلید موفقیت این رویداد دانست و با اشاره به سخن شهید سلامی که گردشگری را میراث واقعی فارس خوانده بود، فعالان این عرصه را به مشارکت گسترده در رویداد تاثریا دعوت کرد.

