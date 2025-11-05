خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا:

به مناسبت سیزدهم آبان‌ماه، روز دانش‌آموز و روز ملّی مبارزه با استکبار، جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان سراسر کشور با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

نمایه سخنان ایشان در دیدار دانش‌آموزان و دانشجویان به شرح زیر به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد:

**علت اصلی دشمنی‌ها و توطئه‌های گوناگون علیه انقلاب **

۱۲ آبان ۱۴۰۴

*تسخیر سفارت آمریکا به دست جوانان از دو زاویه «تاریخی» و «هویتی» قابل بررسی است:

- از زاویه تاریخی، ۱۳ آبان ۵۸ و اقدام شجاعانه دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا روز افتخار و پیروزی ملت ایران [است].

- در تاریخ ایران، هم روزهای پیروزی و هم روزهای ضعف و اضمحلال وجود دارد که هر دو باید در حافظه ملی محفوظ بماند.

- در کنار ضبط و نگهداشت وقایع شیرین، باید مراقب باشیم وقایع تلخی همچون کودتای سال ۱۲۹۹ انگلیسی‌ها به وسیله رضاخان و سپس رسیدن او به پادشاهی و شکل‌گیری آن فجایع، سختی‌ها، استبداد و دیکتاتوری بی‌نظیر و تسلط خارجی بر کشور نیز فراموش نشود.

*مصادیقی از روزهای اوج و حوادث شیرین معاصر:

- ماجرای لغو قرارداد استعماری تنباکو به وسیله میرزای شیرازی

- ابطال قرارداد وثوق‌الدوله و فائق آمدن بر انگلیس با تلاش مرحوم مدرس و یاران ایشان

*ثبت ۱۳ آبان ۵۸ و تسخیر سفارت آمریکا در تاریخ و حافظه ملی:

- ثبت ۱۳ آبان ۵۸ و تسخیر سفارت آمریکا در تاریخ و حافظه ملی و اطلاع‌یابی مردم از آن ضروری [است].

- تسخیر سفارت، هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا و همچنین هویت واقعی و ذات انقلاب اسلامی را روشن کرد.

*ریشه قرآنی کلمه «استکبار»:

- به معنی خودبرتربینی [است].

- گاهی فرد یا دولتی خود را برتر می‌داند اما به منافع دیگران دست‌اندازی نمی‌کند که در این صورت باعث برانگیختن دشمنی نمی‌شود.

- اما گاهی همچون دولت انگلیس در دوره‌ای و امروز آمریکا، به خود حق می‌دهد با دست‌درازی به منافع حیاتی ملتها برای آنها تعیین تکلیف کند یا در کشوری که دولت قوی و مردم هوشیاری ندارد برای خود پایگاههای نظامی ایجاد کند و یا نفت و منابع ملتها را غارت کند که این همان استکباری است که ما با آن خصومت داریم و علیه آن شعار می‌دهیم.

*سابقه خصومت آمریکا با ملت ایران:

- آمریکایی‌ها به مصدق لبخند زدند اما از پشت با همدستی انگلیسی‌ها کودتا راه انداختند و با ساقط کردن دولت ملی، شاه فراری را به ایران بازگرداندند.

- سرنگونی دولت ملی ضربه‌ای سخت به ملت ایران [بود].

- ملت ما، آمریکا و خوی استکباری و خطر آن را با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شناخت.

- پس از کودتا و بازگشت شاه نیز ۲۵ سال دیکتاتوری سخت و خشن محمدرضا با پشتیبانی و کمک آمریکا تداوم یافت.



*نخستین مواجهه آمریکا با انقلاب اسلامی:

- مصوبه خصمانه مجلس سنای آمریکا [بود].

- ملت ایران احساس کرد که آمریکایی‌ها با ساکن کردن محمدرضا در آنجا، در پی تکرار کودتای ۲۸ مرداد و زمینه‌سازی برای بازگرداندن او به ایران هستند .

- بنابراین خشمگین به خیابان‌ها آمدند که بخشی از تظاهرات و حرکت مردمی با حضور دانشجویان منجر به تسخیر سفارت آمریکا شد.

*قصد اولیه دانشجویان از تسخیر سفارت آمریکا:

- قصد اولیه دانشجویان را حضور دو سه روزه در سفارت و صرفاً انعکاس خشم مردم ایران به دنیا[بود].

- اما دانشجویان اسنادی در سفارت یافتند که نشان داد عمق قضیه فراتر از تصورات و سفارت آمریکا مرکز توطئه و نقشه‌کشی برای نابودی انقلاب است.

*مسئله سفارت آمریکا جمع‌آوری اطلاعات نبود:

- کار معمول سفارتخانه‌ها در دنیا یعنی جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آن به کشورهای خود [است].

- مسئله سفارت آمریکا جمع‌آوری اطلاعات نبود بلکه با تشکیل اتاق توطئه، در پی سازماندهی بازماندگان رژیم قبل، برخی افراد ارتش و دیگران برای اقدام علیه انقلاب بود.

- دانشجویان با فهم این مسئله، سفارت را در تصرف خود باقی نگه داشتند.



*تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدأ مشکلات آمریکا و ایران دقیق [نیست]:

- مشکل ما با آمریکا از ۲۸ مرداد ۳۲ آغاز شد و نه ۱۳ آبان ۵۸.

- تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطری بزرگ علیه انقلاب شد.

- دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد توانستند ماهیت آن توطئه را فاش کنند.

*علت اصلی دشمنی‌ها و توطئه‌های گوناگون علیه انقلاب:

- خارج شدن طعمه‌ای شیرین از گلوی آمریکا و قطع تسلط آمریکا بر منابع ایران [بود].

- آنها حاضر نبودند به آسانی از ایران دست بکشند بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند.

*اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی نه یک اختلاف تاکتیکی و موردی، بلکه اختلافی ذاتی است:

- خصومت‌ورزی مستمر آمریکا علیه ملت ایران در طول سالهای پس از انقلاب نشانه حقانیت فرمایش امام بزرگوار مبنی بر اینکه «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید» [است].

- چرا که ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال‌طلبانه انقلاب اسلامی سازگار نبود و اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی نه یک اختلاف تاکتیکی و موردی، بلکه اختلافی ذاتی است.

*برخی مصادیق دشمنی آمریکا:

- دشمنی آنها صرفاً زبانی نبود.

- تحریم.

- توطئه.

- کمک به دشمنان ذاتی جمهوری اسلامی.

- تحریک صدام برای حمله به ایران و کمک همه‌جانبه به او.

- ساقط کردن هواپیمای مسافری ایران با ۳۰۰ سرنشین.

- جنگ تبلیغاتی.

- حمله مستقیم نظامی برای ضربه زدن به منافع ملت ایران.

*وارونه‌نویسی تاریخ:

- اظهارات افرادی که سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» را علت خصومت آمریکا با ملت ایران می‌دانند، وارونه‌نویسی تاریخ [است].

- این شعار مسئله‌ای نیست که آمریکا بخاطر آن اینگونه با ملت ما معارضه کند.

- مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی، ناسازگاری ذاتی و تقابل منافع است.



*ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی‌کند:

- برخی افراد[سوال میکنند] مبنی بر اینکه «ما در برابر آمریکا تسلیم نشدیم اما آیا تا ابد هم با آن رابطه نخواهیم داشت».

- اولاً ذات استکباری آمریکا چیزی جز تسلیم را قبول نمی‌کند که این را همه رؤسای جمهور آمریکا می‌خواستند اما به زبان نمی‌آوردند ولی رئیس‌جمهور فعلی آن را به زبان آورد و در واقع باطن آمریکا را لو داد.

- توقع تسلیم ملت ایران با این سطح از توانایی، ثروت، سابقه فکری و معرفتی و جوانان هوشیار و پر انگیزه امری بی‌معنی[است].

- در خصوص آینده دور نمی‌توان حدس زد اما در حال حاضر همه بدانند که علاج بسیاری از مشکلات در قوی شدن است.

*علاج بسیاری از مشکلات در قوی شدن است:

- کشور را باید قوی کرد.

- دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خود، نیروهای مسلح در امور نظامی و جوانان در امر تحصیل و کار علمی کار را با قوت انجام دهند .

- چرا که اگر کشور قوی شود و دشمن احساس کند که نه تنها سودی از برخورد با این ملت قوی نخواهد برد بلکه ضرر خواهد کرد، قطعاً کشور مصونیت خواهد یافت.

- بنابراین قوت نظامی، علمی، مدیریتی و انگیزه بخصوص قوت روحیه جوانان لازم است.



*همکاری با ایران با همکاری و کمک آمریکا به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست:

- استمرار کمک و پشتیبانی و حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی با وجود مفتضح و محکوم شدن این رژیم در افکار عمومی دنیا با درخواست همکاری از ایران بی‌معنی و غیرقابل قبول [است].

- اگر آمریکا به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی را کنار بگذارد، پایگاههای نظامی خود را از منطقه جمع کند و دخالت‌هایش را کنار بگذارد، این مسئله قابل بررسی است که البته این مربوط به اکنون و آینده نزدیک نیست.

*چند توصیه به جوانان:

- معرفت‌افزایی.

- اطلاع‌یابی از مسائل اساسی سیاسی امروز، دیروز و فردای کشور.

- تشکیل حلقه‌های معرفتی و بررسی حوادث تلخ و شیرین.

- جوانان به پیروی عملی از این قله‌های درخشان [حضرت زهرا س و حضرت زینب س ]توصیه شدند.

- اطرافیان خود را به توجه و درس‌آموزی از سلوک این بزرگواران تشویق کنید.

*موارد ضروری برای جوانان:

- نمازِ مطلوبِ بندگان صالح خدا.

- در نظر گرفتن حجاب به عنوان مسئله‌ای دینی و زهرایی و زینبی.

- انس با قرآن و قرائت روزانه آن.

- حفظ ارتباط با معنویات.

- در این روزگار پر مسئله، جوان ما در صورتی می‌تواند به معنای واقعی کلمه «مرگ بر آمریکا» بگوید و در برابر قدرت و تشر فرعون‌های زمان بایستد که از لحاظ درونی و دینی و اعتقاد و اتکاء به قدرت الهی، قوی باشد.

- استمرار ارتباط قلبی جوانان با پروردگار موجب تداوم پیشرفت‌های کشور و افزایش توان مقابله با دشمنان [است].

*علم باید در کشور پیشرفت کند:

- چند سال قبل، حرکت و پیشرفت علمی ما خیلی خوب بود.

- اما قدری افت کرده است که مسئولان دانشگاهها، محققان و دانشجویان نباید بگذارند سرعت علمی کشور افت کند.



*تأکید بر پیشرفت قدرت نظامی کشور:

- بخش نظامی، به توفیق الهی شب و روز در حال کار و پیشرفت است و از این هم جلوتر خواهند رفت تا نشان دهند، ملت ایران ملتی قوی است که هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را تسلیم کند و به زانو درآورد.

