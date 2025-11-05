به گزارش به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدصادق فراهانی معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی یکشنبه هفته آینده (۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴) همایش «حقوق ملت و آزادی های مشروع در فضای مجازی مبتنی بر منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای» را برگزار خواهد کرد.



وی با بیان اینکه بازخوانی اندیشه‌ و سیره‌ رهبر معظم انقلاب در حوزه‌ حقوق ملت و آزادی‌های مشروع یکی از اهداف برگزاری این همایش است، افزود: ترسیم نظام مطلوب حقوق ملت و آزادی‌های مشروع، تضمین و صیانت از حقوق ملت و آزادی های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های مقام معظم رهبری از دیگر اهداف برگزاری این همایش بین المللی است.



معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد: در روز برگزاری همایش از یکایک نگارندگان مقالات به ویژه مقالات برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد.



فراهانی، حق برخورداری از محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی و نظام حقوقی حاکم بر محتوا، حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر حاکمیت داده‌ها و داده‌داری، حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر مالکیت رقومی در فضای مجازی را از جمله محورهای این همایش برشمرد.



وی تاکید کرد: حق برخورداری از نظام حقوقی حاکم بر تبلیغات و اقناع سیاسی در فضای مجازی، حق تعیین سرنوشت و حکمرانی مردم‌پایه، حق شفافیت در فضای مجازی و نظام حقوقی حاکم بر دسترسی عمومی به داده‌ها، حق بر تربیت و نظام حقوقی حاکم بر آموزش و سواد رسانه‌ای در فضای مجازی، حق بر حریم خصوصی و حمایت از داده‌های شخصی در فضای مجازی و حق بر کرامت انسانی و نظام حقوقی حاکم بر صیانت از کودکان در فضای مجازی، از دیگر محورهای مورد نظر برای دریافت مقالات در این همایش بوده است.



فراهانی در پایان با اشاره به برگزاری پیش نشست های این همایش بین المللی در مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: پیش از این، سه پیش نشست برای برگزاری این همایش با حضور فعالان بخش خصوصی، صاحب نظران و پژوهشگران در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده و در این پیش نشست ها به حق بر رشد آگاهی‌های عمومی و نظام حقوقی حاکم بر تبلیغات سیاسی و تجاری در فضای مجازی، حق بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام حقوقی حاکم بر تضمین حاکمیت ملی در فضای مجازی و حق بر دادخواهی و نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت‌ها در فضای مجازی پرداخته شده است.

........................



انتهای پیام/