مادورو: آمریکا قصد بمباران و حمله به ونزوئلا را دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیکولاس مادورو شامگاه یکشنبه در سخنانی گفت: «دولت ایالات متحده قصد دارد یک ملت مسیحی یعنی ملت ما را بمباران و به آن حمله کند.» وی با اشاره به تجربههای تلخ افغانستان، ویتنام، لیبی و غزه افزود: «آیا مردم آمریکا میخواهند آمریکای جنوبی به غزه جدیدی تبدیل شود؟!»
مقامات آمریکایی هفته گذشته اعلام کردند گروه ضربتی ناو هواپیمابر «جرالد فورد» وارد منطقه آمریکای لاتین شده است؛ اقدامی که سطح تقابل نظامی با ونزوئلا را افزایش داده است. پنتاگون در بیانیهای مدعی شد این عملیات با هدف «مختلکردن قاچاق مواد مخدر و نابودی سازمانهای جنایتکار فراملی» انجام میشود.
انتقاد از سیاستهای واشنگتن
مادورو در ادامه گفت: «ایالات متحده میخواهد بر جهان حکومت کند اما میلیونها نفر از مردم خودش را که مسکن، غذا یا امکانات آموزشی ندارند، نادیده میگیرد.» وی خطاب به دولت آمریکا افزود: «آنها میخواهند دیگران را با سلاح نجات دهند. شما اول خودتان را نجات دهید! ما میدانیم با ونزوئلا چه کنیم.»
رئیسجمهور ونزوئلا در پایان خاطرنشان کرد: «برخی میخواهند این کشور را به شیاطین تحویل دهند. میدانید چه کسانی؟ جناح راست افراطی صهیونیستی.»
