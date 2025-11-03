رهبر انقلاب: علاج مشکلات کشور در قوی شدن علمی، مدیریتی و نظامی است/ اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا، تاکتیکی نیست، ذاتی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیتالله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز، در آستانه روز سیزده آبان، در دیدار هزاران نفر از دانشآموزان، دانشجویان و جمعی از خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سالروز تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸ را «روز افتخار و پیروزی» و روز «روشن شدن هویت حقیقی دولت استکباری آمریکا» توصیف کردند و تأکید نمودند: اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلافی ذاتی و ناشی از تقابل دو جریان متضاد است.
ایشان افزودند: تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم صهیونیستی بهطور کامل قطع کرده، پایگاههای نظامی خود را از منطقه جمعآوری و از دخالت در امور کشورهای منطقه دست بردارد، درخواست همکاری این کشور با ایران، نه در آینده نزدیک بلکه در دوران بعدی، قابل بررسی خواهد بود.
رهبر انقلاب علاج بسیاری از مشکلات کشور را در قوی شدن در عرصههای مدیریتی، علمی، نظامی و انگیزشی دانستند و تأکید کردند که دولت باید در بخشهای مربوط به خود با قدرت عمل کند.
۱۳ آبان؛ روز افتخار و روشن شدن چهره واقعی آمریکا
رهبر انقلاب با اشاره به دو بُعد «تاریخی» و «هویتی» تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ گفتند: این اقدام شجاعانه دانشجویان روزی افتخارآمیز در تاریخ ایران است که باید در حافظه ملی ملت ایران باقی بماند.
ایشان با یادآوری حوادث افتخارآمیز تاریخ معاصر همچون لغو قرارداد تنباکو به وسیله میرزای شیرازی و مبارزات مرحوم مدرس در برابر قراردادهای استعماری انگلیس، تأکید کردند: همانگونه که باید وقایع شیرین تاریخ را حفظ کنیم، نباید از تلخیهایی همچون کودتای انگلیسی سال ۱۲۹۹ و دیکتاتوری رضاخان غافل شویم.
آغاز دشمنی آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد
حضرت آیتالله خامنهای با بیان سابقه خصومت آمریکا با ملت ایران، یادآور شدند: دشمنی آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شد؛ زمانی که آمریکاییها با همدستی انگلیس دولت ملی دکتر مصدق را ساقط و محمدرضا را به کشور بازگرداندند. وی افزود: ملت ایران از همان زمان چهره واقعی آمریکا را شناخت و پس از آن نیز دیکتاتوری ۲۵ ساله شاه با پشتیبانی مستقیم آمریکا ادامه یافت.
ایشان تصریح کردند: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نخستین اقدام خصمانه آمریکا، مصوبه سنا در حمایت از محمدرضا پهلوی بود که خشم ملت را برانگیخت و منجر به حرکت اعتراضی مردم و تسخیر سفارت آمریکا شد.
رهبر انقلاب گفتند: اسناد بهدستآمده در سفارت نشان داد که این مکان مرکز توطئه و نقشهکشی برای نابودی انقلاب اسلامی بوده است، ازاینرو دانشجویان تصمیم به ادامه حضور در سفارت گرفتند.
اختلاف با آمریکا ذاتی است، نه تاکتیکی
رهبر انقلاب تأکید کردند: مشکل جمهوری اسلامی با آمریکا از ۲۸ مرداد آغاز شد و نه از ۱۳ آبان ۵۸. تسخیر لانه جاسوسی موجب افشای توطئههای آمریکا علیه ملت ایران شد و نباید آن را آغاز اختلاف دانست.
وی افزود: علت اصلی دشمنی آمریکا، از دست دادن منافع خود در ایران و قطع سلطه بر منابع این کشور بود. آمریکاییها از همان ابتدا تلاش کردند با تحریم، تحریک دشمنان جمهوری اسلامی، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران و جنگ تبلیغاتی، به ملت ایران ضربه بزنند.
حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا، ذاتی و ماهوی است، نه تاکتیکی یا موقت.
شعار «مرگ بر آمریکا» علت دشمنی نیست
رهبر انقلاب اظهارات کسانی که شعار «مرگ بر آمریکا» را علت خصومت آمریکا با ملت ایران میدانند، تحریف تاریخ خواندند و گفتند: دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی، ریشه در ذات استکباری این کشور دارد نه در شعار ملت ایران.
ایشان با اشاره به اظهارات برخی مبنی بر لزوم برقراری رابطه با آمریکا، تأکید کردند: ذات آمریکا چیزی جز تسلیم نمیپذیرد. رئیسجمهور فعلی آمریکا آشکارا آنچه رؤسای قبلی در دل داشتند را بیان کرده و باطن این کشور را فاش کرده است.
قوی شدن، تنها راه مصونیت کشور
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: در حال حاضر علاج مشکلات کشور تنها در قوی شدن است. دولت، نیروهای مسلح و جوانان باید در عرصههای مدیریتی، علمی و نظامی با قدرت عمل کنند تا دشمن احساس ضرر از هرگونه رویارویی با ملت ایران کند.
ایشان تأکید کردند: اگر آمریکا بخواهد با ایران همکاری کند، باید پیش از هر چیز حمایت از رژیم صهیونیستی را کنار بگذارد، پایگاههای نظامی خود را از منطقه خارج و از دخالت در امور کشورهای اسلامی دست بردارد.
توصیه به جوانان برای معرفتافزایی و انس با قرآن
در بخش پایانی سخنان، رهبر انقلاب جوانان را به افزایش معرفت و آگاهی سیاسی و تشکیل حلقههای معرفتی برای بررسی حوادث تاریخی توصیه کردند.
ایشان با اشاره به ضرورت پیشرفت علمی کشور فرمودند: حرکت علمی ملت ایران نباید متوقف شود و مسئولان، دانشگاهیان و پژوهشگران باید با جدیت در این مسیر گام بردارند.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر تداوم رشد نظامی کشور افزودند: بخش نظامی با توفیق الهی در حال پیشرفت شبانهروزی است و ملت ایران نشان خواهد داد که هیچ قدرتی توان تسلیم کردن این ملت را ندارد.
رهبر انقلاب همچنین جوانان را به پیروی عملی از سیره حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س)، رعایت حجاب زهرایی و زینبی، انس با قرآن و نماز با حضور قلب توصیه کردند و تأکید نمودند: جوانی که از درون قوی باشد و به قدرت الهی تکیه کند، میتواند در برابر استکبار جهانی بایستد و معنای واقعی شعار «مرگ بر آمریکا» را درک کند.
ایشان ارتباط قلبی با خداوند را عامل تداوم پیشرفت کشور و افزایش توان مقابله با دشمنان دانستند.
