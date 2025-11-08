برگزاری سومین نمایشگاه هنرمندان مهاجر افغانستانی در مشهد + ویدئو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین نمایشگاه هنرمندان مهاجر افغانستانی در مشهد آغاز به کار کرد.

علی رسولی، مسئول خانه هنر مهاجرین، هدف از برگزاری این رویداد را «شناسایی استعدادهای هنری مهاجران و فراهم‌کردن بستری برای نمایش آثار آنان» عنوان کرد.

در این نمایشگاه، ۳۵ هنرمند مهاجر آثار خود را در رشته‌های خطاطی، نقاشی، سنگ‌تراشی و سفال‌گری ارائه کرده‌اند. به گفته رسولی، استقبال هنرمندان و شهروندان مشهدی از این رویداد، نشان‌دهنده پیوندهای فرهنگی عمیق میان مردم ایران و افغانستان و نقش هنر به‌عنوان زبان مشترک دو ملت است.

این نمایشگاه در محل خانه هنر مهاجرین افغانستانی در محله گلشهر برپا شده و از ۱۵ تا ۱۷ آبان‌ماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۰ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

........................

پایان پیام/