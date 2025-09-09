مهاجرین افغانستان در استان فارس نخستین رزمایش فرهنگی خود را برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت، نخستین رزمایش فرهنگی مهاجرین افغانستان مقیم استان فارس در حسینیه حضرت ولیعصر(عج) شهر شیراز برگزار شد.
این برنامه نتیجه بیش از ۵۰۰ روز ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مهاجرین بوده و با حضور گسترده علما، روحانیون، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران و اقشار مختلف جامعه مهاجر شیعه و سنی همراه شد.
رزمایش فرهنگی در هشت غرفه با موضوعاتی همچون آداب و رسوم مردم افغانستان، خلاقیتها، آثار هنری و دستاوردهای فرهنگی مهاجرین برگزار گردید. بازدیدکنندگان در این نمایشگاه با جلوههایی از فرهنگ، هنر و ظرفیتهای اجتماعی مهاجرین آشنا شدند.
از دیگر بخشهای این مراسم، برگزاری محفل انس با قرآن و جشن وحدت بود. همچنین اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت مشترک شیعیان و اهل سنت، بهعنوان نمادی از اتحاد مذهبی در هفته وحدت، فضای مراسم را رنگ و بویی معنوی و همدلانه بخشید.
به گفته برگزارکنندگان، هدف از این رزمایش، تقویت هویت فرهنگی مهاجرین، معرفی ظرفیتهای آنان و ایجاد زمینههای بیشتر برای انسجام اجتماعی و مذهبی در جامعه مهاجرین افغانستانی در ایران بوده است.
