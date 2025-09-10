به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ این جشن که در فضایی صمیمی و خانوادگی برپا شد، شامل بخش‌های متنوعی از جمله مولودی‌خوانی مداحان دو کشور و اجرای موسیقی سنتی افغانستان بود که شور و نشاط ویژه‌ای به مراسم بخشید.

روح‌الله میرزایی، دبیر اجرایی این برنامه، در سخنانی هدف برگزاری این جشن را «نمایش هم‌زیستی جامعه مهاجرین افغانستانی و جامعه میزبان ایرانی در کنار یکدیگر» عنوان کرد.

او افزود: این برنامه با همکاری شهرداری منطقه چهار مشهد و بنیاد فرهنگی ـ اجتماعی مهاجرین افغانستانی برگزار شده و تلاش دارد ضمن تقویت همگرایی و وحدت، فضای شادی و نشاط خانوادگی را نیز فراهم سازد.

به گفته برگزارکنندگان، حضور پررنگ خانواده‌های مهاجر و ایرانی در این جشن، نمادی از هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و پیوندهای فرهنگی ـ اجتماعی دو ملت مسلمان بود که در سایه مناسبت‌های مذهبی مشترک، جلوه‌ای زیباتر می‌یابد.

