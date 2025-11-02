نمایشگاه نقاشی هنرمند افغانستانی با محوریت تاریخ مشترک ایران و افغانستان در تهران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شانزده اثر نقاشی از بهرام شاه محمودی، هنرمند جوان افغانستانی، در نمایشگاهی با عنوان «ریشهها» در گالری بام تهران به نمایش درآمد.
آثار ارائهشده در این نمایشگاه با بهرهگیری از تکنیک «ریشه» به تصویرگر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو ملت ایران و افغانستان پرداختهاند.
این رویداد هنری فرصتی است تا مخاطبان با نگاه هنرمندانه و زاویه دید متفاوت یک هنرمند مهاجر نسبت به میراث مشترک دو سرزمین کهن آشنا شوند.
نمایشگاه نقاشی بهرام شاه محمودی مورد توجه علاقهمندان به هنر معاصر و هنرمندان مهاجر قرار گرفته و تا پایان هفته برای بازدید عموم در گالری بام تهران ادامه دارد.
