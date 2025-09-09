نمایشگاه آثار خطاطی اسلامی به همت رایزنی فرهنگی ایران در کابل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ در آستانه هفته وحدت و گرامیداشت میلاد پیامبر اسلام(ص)، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان نمایشگاه باشکوهی از آثار خطاطی اسلامی را در شهر کابل برپا کرد. هدف از این نمایشگاه، معرفی جلوههای اصیل هنر اسلامی و بازتاب مقام معنوی پیامبر رحمت عنوان شده است.
در این رویداد، مجموعهای از آیات قرآن کریم به زیباترین خطوط اسلامی نگاشته و همراه با هنرهای نگارگری و تذهیب به نمایش گذاشته شد.
همچنین تابلوهایی شامل اشعار شاعران فارسیزبان با مضامین قرآنی و عرفانی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
دکتر سیدروحالله حسینی، رایزن فرهنگی ایران در کابل، در سخنانی بر اهمیت هنر خطاطی در جهان اسلام تأکید کرد و گفت: «هنر خطاطی با بهرهگیری از آموزههای قرآنی، نهتنها تجلی زیباییهای دین اسلام است، بلکه نسل نو را با میراث فرهنگی و معنوی خود پیوند میدهد.»
وی افزود که برگزاری چنین نمایشگاههایی افزون بر تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملتهای مسلمان، میتواند فرصتی برای حمایت از هنرمندان و معرفی هنر اسلامی به نسل جوان باشد.
این مراسم با حضور گسترده علما و فرهیختگان شیعه و سنی از ایران و افغانستان و نیز علاقهمندان به هنر اسلامی همراه شد. توضیحات کارشناسان درباره تابلوهای خطاطی و مفاهیم قرآنی آنها، توجه ویژه بازدیدکنندگان را برانگیخت و فضای معنوی نمایشگاه را دوچندان ساخت.
