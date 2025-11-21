رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی اظهارات بانوی ملیپوش مویتای کشورمان که پس از کسب مدال نقره بازیهای کشورهای اسلامی، این مدال را به ایشان تقدیم کرده بود، پیامی محبتآمیز خطاب به وی صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان مسابقات بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، فرشته حسنزاده ملیپوش تیم مویتای بانوان ایران، موفق شد مدال نقره این رقابتها را از آن خود کند. او پس از پایان دیدار فینال در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: «دوست داشتم مدالم طلا باشد و آن را تقدیم رهبر انقلاب کنم؛ امیدوارم مدال نقره من را پذیرا باشند.»
بر اساس گزارش منتشرشده، این پیام صمیمانه به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی رسید و حضرت آیتالله خامنهای نیز در پاسخی کوتاه اما پرمهر خطاب به این ورزشکار نوشتند:
«سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید:
از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتمادبهنفس شماست دخترم.»
فرشته حسنزاده این پیام رهبر انقلاب را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است.
