به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی وزنهبرداری ایران با نمایشی مقتدرانه در نودمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان در نروژ، توانست با کسب ۶ مدال رنگارنگ و ۳۸۸ امتیاز، پس از هشت سال انتظار، عنوان قهرمانی تیمی جهان را از آن خود کند و طلسم چندین ساله را بشکند.
نودمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان وزنهبرداری که طی هفته گذشته به میزبانی شهر فورده نروژ برگزار شد، عصر روز شنبه با پایان یافتن مسابقات دسته سنگین وزن به کار خود پایان داد و ملیپوشان ایران موفق شدند با یک عملکرد درخشان، بر سکوی نخست تیمی جهان بایستند.
تیم ملی وزنهبرداری ایران که با هشت ورزشکار در این رقابتها شرکت کرده بود، توانست در مجموع تیمی ۳۸۸ امتیاز کسب کند و عنوان قهرمانی جهان را به ایران بازگرداند.
ترکیب تیم ایران شامل عبدالله بیرانوند (۷۹ کیلوگرم)، ایلیا صالحیپور (۸۸ کیلوگرم)، علی عالیپور و علیرضا معینی (۹۴ کیلوگرم)، علیرضا نصیری و ابوالفضل زارع (۱۱۰ کیلوگرم) و علی داودی و آیت شریفی (فوقسنگین) بود که در نهایت موفق به کسب ۶ مدال طلا، نقره و برنز شدند.
درخشانترین عملکردها توسط علیرضا معینی بود که به مدال طلای یک ضرب و نقره مجموع دست یافت. علیرضا نصیری نیز موفق به کسب دو مدال نقره در دوضرب و مجموع شد. همچنین علی عالیپور مدال نقره یک ضرب را به دست آورد و علی داوودی نیز با کسب مدال برنز یک ضرب خود، قهرمانی تیمی ایران را مسجل کرد. لازم به ذکر است که آیت شریفی نیز در این مسابقات از حضور انصراف داده بود.
این قهرمانی تیمی پس از هشت سال انتظار برای وزنهبرداری ایران به دست آمد. آخرین باری که تیم ملی توانسته بود بر بام جهان بایستد، به سال ۲۰۱۷ بازمیگردد و اکنون در نودمین دوره این رقابتها، ملیپوشان ایران دوباره تاریخساز شدند.
..............................
پایان پیام/
نظر شما