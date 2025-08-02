  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

کودک شیعه افغانستانی قهرمان ووشوی آسیا شد

۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۸
کد خبر: 1713870
کودک شیعه افغانستانی قهرمان ووشوی آسیا شد

محمد طاها اسحاقی، نوجوان شیعه افغانستانی برای نخستین بار موفق به کسب مدال طلا برای کشورش در مسابقات آسیایی ووشو شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد طاها اسحاقی، نوجوان شیعه افغانستانی موفق به کسب مدال طلا در مسابقات آسیایی ووشو در کشور چین شد.

اسحاقی که ۱۳ سال سن دارد، برای نخستین بار موفق شد مدال طلا در این رشته ورزشی را برای کشور افغانستان کسب کند.

این نوجوان ورزشکار افغانستانی سالها در محله گلشهر مشهد ساکن بود و در عالم مهاجرت مهارت‌های ورزشی بسیاری را کسب کرد.

گفتنی است در کنار محمد طاها اسحاقی که در بخش تالو(اجرای فرم) به مدال طلا دست یافت، نوید اکبری، دیگر ووشوکار نوجوان افغانستان نیز در بخش ساندا(مبارزه) این رشته ورزشی موفق به کسب مدال برنز مسابقات ووشو چین شد.

این دو ورزشکار قهرمان روز گذشته (جمعه ۱۰ مرداد) به وطن خود  باگشته و مورد استقبال مردم قرار گرفتند.

کودک شیعه افغانستانی قهرمان ووشوی آسیا شد

............

پایان پیام/

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha