کودک شیعه افغانستانی قهرمان ووشوی آسیا شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد طاها اسحاقی، نوجوان شیعه افغانستانی موفق به کسب مدال طلا در مسابقات آسیایی ووشو در کشور چین شد.

اسحاقی که ۱۳ سال سن دارد، برای نخستین بار موفق شد مدال طلا در این رشته ورزشی را برای کشور افغانستان کسب کند.

این نوجوان ورزشکار افغانستانی سالها در محله گلشهر مشهد ساکن بود و در عالم مهاجرت مهارت‌های ورزشی بسیاری را کسب کرد.

گفتنی است در کنار محمد طاها اسحاقی که در بخش تالو(اجرای فرم) به مدال طلا دست یافت، نوید اکبری، دیگر ووشوکار نوجوان افغانستان نیز در بخش ساندا(مبارزه) این رشته ورزشی موفق به کسب مدال برنز مسابقات ووشو چین شد.

این دو ورزشکار قهرمان روز گذشته (جمعه ۱۰ مرداد) به وطن خود باگشته و مورد استقبال مردم قرار گرفتند.

