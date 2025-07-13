به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ محمدحسین تقوا، ورزشکار مهاجر افغانستانی، در مسابقات جهانی تکواندو که با حضور ورزشکارانی از مالزی، سریلانکا، سنگاپور و هنگکنگ در مالزی برگزار شد، توانست دو مدال ارزشمند به دست آورد.
او در رده نوجوانان به مدال طلا رسید و در ادامه، در رقابتهای رده جوانان نیز مدال نقره را به گردن آویخت.
تقوا تمرینات تکواندو را از سن هفتسالگی در کابل آغاز کرده و سابقه کسب چندین مدال داخلی و یک مدال برنز در مسابقات ازبکستان را نیز در کارنامه دارد.
محمدحسین تقوا پس از تحولات سیاسی اخیر و مهاجرت به مالزی، تمرینات خود را ادامه داده و در رقابتهای اخیر با حمایت سازمان مهاجران مالزی شرکت کرده است.
...
پایان پیام/
نظر شما