به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ محمدحسین تقوا، ورزشکار مهاجر افغانستانی، در مسابقات جهانی تکواندو که با حضور ورزشکارانی از مالزی، سریلانکا، سنگاپور و هنگ‌کنگ در مالزی برگزار شد، توانست دو مدال ارزشمند به دست آورد.

او در رده نوجوانان به مدال طلا رسید و در ادامه، در رقابت‌های رده جوانان نیز مدال نقره را به گردن آویخت.

تقوا تمرینات تکواندو را از سن هفت‌سالگی در کابل آغاز کرده و سابقه کسب چندین مدال داخلی و یک مدال برنز در مسابقات ازبکستان را نیز در کارنامه دارد.

محمدحسین تقوا پس از تحولات سیاسی اخیر و مهاجرت به مالزی، تمرینات خود را ادامه داده و در رقابت‌های اخیر با حمایت سازمان مهاجران مالزی شرکت کرده است.

