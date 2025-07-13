  1. صفحه اصلی
طلای جهانی تکواندو برای محمدحسین تقوا / درخشش نوجوان شیعه‌ی افغانستانی در مالزی

۲۲ تیر ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۷
کد خبر: 1707539
محمدحسین تقوا، تکواندوکار نوجوان افغانستانی، موفق شد در مسابقات جهانی تکواندو در مالزی مدال طلا را در رده سنی نوجوانان و مدال نقره را در رده جوانان کسب کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ محمدحسین تقوا، ورزشکار مهاجر افغانستانی، در مسابقات جهانی تکواندو که با حضور ورزشکارانی از مالزی، سریلانکا، سنگاپور و هنگ‌کنگ در مالزی برگزار شد، توانست دو مدال ارزشمند به دست آورد.

او در رده نوجوانان به مدال طلا رسید و در ادامه، در رقابت‌های رده جوانان نیز مدال نقره را به گردن آویخت.

تقوا تمرینات تکواندو را از سن هفت‌سالگی در کابل آغاز کرده و سابقه کسب چندین مدال داخلی و یک مدال برنز در مسابقات ازبکستان را نیز در کارنامه دارد.

محمدحسین تقوا پس از تحولات سیاسی اخیر و مهاجرت به مالزی، تمرینات خود را ادامه داده و در رقابت‌های اخیر با حمایت سازمان مهاجران مالزی شرکت کرده است.

نظرات

  • حمیدالله DE ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
    از نشر خبر سپاسگزارم، اما چرا به او برچسب “شیعه” زده‌اید؟ هر دین و مذهبی که داشته باشد، او به‌عنوان یک ورزشکار مهاجر افغانستانی افتخار آفریده است. شما فقط اجازه دارید خبر قهرمانی‌اش را منتشر کنید، نه بیشتر از آن. لطفاً اصلاح بفرمایید.
    پاسخ