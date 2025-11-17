مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی؛ ایران صاحب طلا شد و نقره به افغانستان رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در ششمین دور مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی که در عربستان برگزار می‌شود، تکواندوکار ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم، در بازی فینال به طلا رسید و ورزشکار افغانستان صاحب مدال نقره شد.

محسن رضایی، کاپیتان شیعه مذهب تیم تکواندوی افغانستان با واگذاری مسابقه فینال به علی مرادیان، مقام دوم را در این مسابقات کسب کرد.

رضایی که در روزهای منتهی به بازی فینال دچار بیماری و کسالت شده بود، در نخستین مبارزه خود از این مسابقات، نماینده عربستان را شکست داد و سپس با غلبه بر تکواندوکار ازبکستان، راهی نیمه‌نهایی شد.

کاپیتان تیم تکواندوی افغانستان در سومین مسابقه خود، در مقابل «گاشیم ماگومیدوف» آذربایجانی قرار گرفت و با غلبه بر او راهی فینال شد.

محسن رضایی سومین مدال‌آور افغان در این دور مسابقات کشورهای اسلامی است که پس از یوسف جهانگیر، موی‌تای‌کار طلایی افغانستان و محمدجعفر سلطانی، صاحب مدال برنز در ووشو، توانست مدال نقره را برای کشورش به ارمغان بیاورد.

