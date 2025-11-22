  1. صفحه اصلی
معرفی «پرونده بی‌نشان» در هشتمین نشست دالان نوآوری اشراق

۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۴۴
معرفی «پرونده بی‌نشان» در هشتمین نشست دالان نوآوری اشراق

بازی پرونده‌ای «پرونده بی‌نشان» به‌عنوان محصولی نوآورانه در زیست‌بوم صنایع خلاق در هشتمین نشست دالان نوآوری اشراق قم معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هشتمین نشست «دالان نوآوری اشراق» که با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق و به همت مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق دفتر تبلیغات اسلامی در سالن کنفرانس این مرکز برگزار شد، میزبان بازی «پرونده بی‌نشان» بود که در ژانر جنایی، تحلیلی و معمایی طراحی شده است.

حجت‌الاسلام محمدجواد مرشدین مدیر مجموعه «آوای نشاط و ضربان زندگی» در این نشست گفت: بازی‌های پرونده‌ای یکی از گونه‌های جذاب بازی‌های فکری و رومیزی هستند که در آن مخاطب باید با استفاده از سرنخ‌ها و مستندات موجود در پرونده، معماها را حل کرده و به نتیجه برسد و «پرونده بی‌نشان» نیز با همین رویکرد طراحی شده تا علاقه‌مندان بتوانند حس یک بازپرس یا قاضی را تجربه کنند.

وی افزود: در این بازی، بازیکن باید نسبت به مرگ مشکوک دختر یکی از مقامات کشور تعیین تکلیف کند و با توجه به مستندات پرونده مشخص کند که آیا مرگ طبیعی بوده یا قتل رخ داده و در صورت وقوع قتل، قاتل چه کسی است.

مدیر مجموعه «آوای نشاط و ضربان زندگی» ادامه داد: مسیر بازی در سه گام طراحی شده است و در گام نخست، بازیکن با پاکت اصلی شامل راهنمای پرونده، صفحه اول روزنامه و صفحه بازی مواجه می‌شود.

وی بیان داشت: در گام دوم، اسناد جدیدی پس از اعتراض و تجدیدنظر در اختیار بازیکن قرار می‌گیرد که می‌تواند مسیر پرونده را تغییر دهد و در گام سوم نیز پاکت نهایی وجود دارد که بازیکن باید رأی نهایی خود را در آن ثبت کرده و به رئیس پرونده ارائه دهد.

حجت‌الاسلام مرشدین در ادامه گفت: «پرونده بی‌نشان» علاوه بر جذابیت معمایی، اقتباسی از داستان شهادت حضرت زهرا (س) است که با زبان امروز بازنویسی شده و مخاطب پس از پایان بازی درمی‌یابد که روایت بازی همان داستان شهادت ایشان است.

وی اظهار داشت: این بازی نمونه‌ای از تلفیق فرهنگ و سرگرمی است که می‌تواند علاوه بر ایجاد هیجان و جذابیت برای مخاطب، زمینه آشنایی نسل جدید با مفاهیم تاریخی و دینی را نیز فراهم کند.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه‌سازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، مبادرت به تأسیس مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق نموده است.

علاقه‌مندان جهت آشنایی و کسب اطلاع بیشتر در خصوص محصولات طراحی و توسعه‌یافته در مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق می‌توانند به نشانی اینترنتی fandalan.ir و جهت آشنایی بیشتر با این بازی به نشانی Zarabangame.ir مراجعه کنند.

