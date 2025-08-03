به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه رویداد ملی نوآوری اجتماعی «نوآفرین» روز دوشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۹ صبح در هتل شاهد قم برگزار خواهد شد.
این مراسم با حضور جمعی از مدیران ارشد، مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، مدیر عامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق و فعالان حوزه نوآوری اجتماعی برگزار میشود.
رویداد «نوآفرین» با هدف ترویج نوآوریهای اجتماعی، توانمندسازی جوامع، تقویت ارتباطات بیننسلی، توسعه اقتصاد اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، طی چند ماه گذشته از سوی مرکز نوآوری اشراق با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاههای علمی و آموزشی کشور برگزار شده است.
در این رویداد، صدها ایده از سوی دانشپژوهان، استعدادهای برتر و جامعه شاهد و ایثارگر کشور دریافت شد که پس از داوری، برترینها در مراسم اختتامیه معرفی و تقدیر خواهند شد.
محورهای اصلی این رویداد بر ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت نقش شهروندی پویا در جامعه تمرکز دارد. همچنین، آموزش و فرهنگسازی اجتماعی به عنوان ابزاری برای توانمندسازی افراد و ایجاد تغییرات مثبت در ساختارهای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
حفظ و بازنمایی تاریخ ایثارگری، با هدف انتقال مفاهیم ارزشمند ایثار و فداکاری به نسلهای آینده، از دیگر اهداف این رویداد به شمار میرود و در کنار این موارد، ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل مسائل اجتماعی روز نیز بخش مهمی از برنامههای نوآفرین را تشکیل میدهد.
آیین اختتامیه رویداد ملی نوآوری اجتماعی «نوآفرین» همچنین فرصتی برای همافزایی میان نهادهای مختلف و ایجاد موجی از نوآوری در خدمت جامعه خواهد بود.
