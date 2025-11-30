به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پرسشی از حضرت آیتالله العظمی سیستانی مطرح شد: «در برخی کشورهای اسلامی، دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین میکند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. نظر شریف شما در اینباره چیست؟»
ایشان در پاسخ فرمودند: «به مؤمنان (أعزّهم الله تعالی) توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند. این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاهها و مواقف صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت ــ حتی در آینده ــ مصون بمانند.»
السؤال: فی بعض الدول الإسلامیة تخصص الحکومة راتباً شهریاً لأئمة الجماعة فی المساجد وقسم منهم من رجال الدین الشیعة، فما هو نظرکم الشریف بهذا الخصوص؟
الجواب: ننصح المؤمنین (أعزّهم الله تعالی) أن لا یصلوا خلف من یتقاضی راتباً حکومیاً، ولیس هذا للقدح فیه والطعن فی عدالته، ولکن لتبقی هذه المواقع ومواقف أصحابها بمنأی تام عن أی تدخل حکومی محتمل ولو فی مستقبل الأیام.
تأکید بر استقلال جایگاههای دینی
این پاسخ نشاندهنده تأکید مرجع عالیقدر شیعه بر ضرورت استقلال جایگاههای دینی و مصونیت آنها از هرگونه نفوذ یا دخالت احتمالی دولتهاست.
این پرسش و پاسخ در سایت رسمی حضرت آیتالله العظمی سیستانی منتشر شده است.
https://www.sistani.org/arabic/qa/02756/#26952
