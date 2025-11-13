به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع)- ابنا- انتخابات پارلمانی عراق با مشارکت بیش از ۱۲ میلیون نفر از ۲۱.۴ میلیون واجد شرایط برگزار شد؛ افزایشی ۱۲.۵ درصدی نسبت به دوره قبل که نشان‌دهنده‌ی استقبال گسترده مردم از مشارکت سیاسی و توجه به توصیه های مرجعیت عراق بویژه آیت الله العظمی سیستانی(حفظه الله) است.

طبق نتایج اولیه، ائتلاف «الاعمار و تنمیه» به رهبری محمد شیاع السودانی با حدود ۵۰ کرسی در صدر قرار دارد. «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی نیز در رتبه دوم و جریان «الصادقون» وابسته به قیس خزعلی با شعار ضدفساد و حمایت از الحشدالشعبی، پدیده انتخابات لقب گرفته و آرای قابل‌توجهی جذب کرده است.

برآوردها نشانه‌ای از برتری مجدد محور مقاومت در مقابل، گروه‌های سکولار و نزدیک به تفکر بعث است که با کاهش محسوس آرا مواجه شده‌اند. پیروزی گروه‌هایی چون بدر، حقوق، قانون و الصادقون نشان می‌دهد مردم عراق به استمرار نقش نیروهای مقاومت در حفظ استقلال کشور رأی داده‌اند. ترکیب جدید پارلمان، مانعی جدی در برابر سناریوهای آمریکایی برای تضعیف الحشدالشعبی خواهد بود.

«شیخ حسن العبادی» مدیر مرکز مطالعات استراتژیک المنظار وابسته به کتائب سیدالشهدا در گفت و گو با ابنا اظهار داشت: در ابتدا، جشن انتخابات را به همه مردم عزیزم در میهن عزیزمان عراق، از هر فرقه، قوم، مذهب و آیینی تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به نتایج انتخابات پارلمانی گفت: امروز تمام تحلیل ها بر انتخابات عراق و تشکیل دولت آینده عراق متمرکز است. خوشبختانه بلوک شیعه ۱۹۷ کرسی را به دست آورد و این امر تشکیل دولت با اکثریت شیعه را بدون نیاز به ائتلاف با هیچ حزب سیاسی دیگری ممکن ساخت.

العبادی تصریح کرد: این امر تأثیر قابل توجهی بر منطقه و خاورمیانه، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی، خواهد داشت، زیرا عراق کشوری اقتصادی و فرهنگی است که با گردشگری مذهبی متمایز می‌شود. تشکیل دولت بعدی تابع شرایطی خواهد بود که توسط چارچوب هماهنگی تعیین شده است و به نخست وزیر اجازه می‌دهد کابینه خود را تشکیل دهد .

العبادی در خصوص این دستاورد مهم گفت: علاوه بر این، این تعداد کرسی، دستاورد مهمی در سیاست عراق است که نشان دهنده اکثریت شیعه در پارلمان عراق است. این امر نشان دهنده انسجام، قدرت و پایداری شیعیان است که در دفاع از عراق و منطقه، شهدا و مجروحان زیادی را تقدیم کرده است.

وی با تاکید بر ذکاوت و هوشمند زعمای شیعه و مرجعیت عراق گفت: چارچوب هماهنگی اعلام کرده است ؛ در روزهای آینده، دولت بدون فشار سیاسی یا مصالحه تشکیل خواهد شد. امروز، ما شاهد انسجام و قدرت مکتب جعفری در کسب این کرسی‌ها هستیم که نشان دهنده خرد رهبران سیاسی و مبارزان است .

فعال سیاسی عراقی در ارتباط با تصویب قانون حشد الشعبی اظهار امیدواری کرد: در طول عمر این دولت، صدای مجاهدین بلندتر خواهد بود و با وجود فشارهای امنیتی، بین‌المللی و اقتصادی که همه از جانب دشمن آمریکایی و سفارت شوم آن است، انتظار می‌رود که قانون نیروهای حشد الشعبی به رأی گذاشته شود .

